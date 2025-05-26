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「其餘人口」縣長？ 鍾東錦：我是客家人 不是路人甲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣原住民議員楊文昌今天詢問「其餘人口」苗栗縣長鍾東錦（圖）的感觸，鍾強調「我是客家人」。記者范榮達／攝影
苗栗縣原住民議員楊文昌今天詢問「其餘人口」苗栗縣長鍾東錦（圖）的感觸，鍾強調「我是客家人」。記者范榮達／攝影

行政院官網國情介紹台灣設籍人口「其餘人口」占96.4%，苗栗縣長鍾東錦今天回答質詢強調「我是客家人」，如果不知道何來何往，就像「路人甲」，對整個台灣不是好事。

原住民議員楊文昌、劉美蘭今天在議會總質詢，楊文昌指出，行政院新版國情介紹，96.4%人口原來被稱「漢人」，但現在取而代之是「其餘人口」，另原住民族占2.6%、外來人口占 1.2%，新版國情介紹「去漢化」、「去中國化」，太政治化可議，他以原住民身分，詢問「其餘人口」的縣長感觸。

鍾東錦答詢說，他的祖先來自大陸廣東省梅州市蕉嶺縣，來台祖溯中港溪南庄鄉定居，他到哪裡都說是客家人，行政院這樣改，表示對自己沒有信心，改來改去不知道自己什麼人？「路人甲」、「路人乙」何來何往？不知道方向，對台灣、國家都不是好事。

他認為「去漢化」去不了，因為講的話、寫的字一樣， 如果真的要把漢字全部去除，也沒有本事，所受的教育就是華語的教育，講華語也很清楚，他覺得不管是什麼族，應該要勇敢很鮮明的表達出來，互相尊重、互相包容，團結一致往前走，這樣才是對的，就像美國會這麼強大，就是因為來自世界各國的人 集合在一起，什麼族都有。

鍾東錦強調，他認為不用去拒絕是什麼人，就特別去排斥什麼人，沒有這個必要，只要是住在台灣、認同台灣，就是台灣人，行政院的改法，對台灣、國家都不是好事，有調整的必要。

苗栗縣原住民議員楊文昌（圖）今天詢問「其餘人口」苗栗縣長鍾東錦的感觸，鍾強調「我是客家人」。記者范榮達／攝影
苗栗縣原住民議員楊文昌（圖）今天詢問「其餘人口」苗栗縣長鍾東錦的感觸，鍾強調「我是客家人」。記者范榮達／攝影

鍾東錦 行政院 客家人 原住民族

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