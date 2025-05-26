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晴空匯火警2勇消殉職周年仍不見調查報告 民代籲公布

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
去年5月26日新竹市晴空匯社區大樓火警，造成2名消防員不幸殉職，竹市議會時代力量黨團今在事件周年開記者會，呼籲市府盡快公布行政調查報告。圖／竹市議會時代力量黨團提供
去年5月26日新竹市晴空匯社區大樓火警，造成2名消防員不幸殉職，竹市議會時代力量黨團今在事件周年開記者會，呼籲市府盡快公布行政調查報告。圖／竹市議會時代力量黨團提供

去年5月26日新竹市晴空匯社區大樓火警，造成2名消防員不幸殉職，竹市議會時代力量黨團今在事件周年開記者會，雖肯定事發後火場管制更確實，但批評行政調查報告迄今仍未公布，要求市府盡速公布，並持續加強高樓消防公安審查，避免悲劇重演。

代理市長邱臣遠今天赴議會施政報告，答詢時回應此事，表示相關災調與行政調查報告，市府都已提交內政部，要等內政部進一步說明，將積極與中央溝通把真相還給大家。並強調晴空匯火警發生後，竹市已著手「消防公安345」政策，強化大樓安全。

新竹市議會時代力量議會黨團今天會同消防員工作權益促進會理事張詠惟舉行「竹市高樓火警滿周年，消防公安改善總體檢」記者會，3名議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊輪番發言，回顧晴空匯發生火警1年來處理情形，持續要求市府推動消防公安制度改革。

蔡惠婷說，受災的晴空匯D棟大樓約百戶，時代力量先前已陪伴晴空匯管委會與建商完成簽訂協議書，啟動重建之路，至於該火警事故突顯的救災問題，已看見消防局加強火場管制的實務操練，建議消防局持續辦理，指揮官也要持續精進火場指揮技能。

林彥甫也說，去年悲劇發生後，各界都在關注為何屋齡不到10年的住宅大樓火警卻會造成2名消防員殉職，他持續呼籲市府透過前期的審議，從源頭要求建商提出更強化消防公安的設計，而並不是等到施工或使照核發階段才來嚴格把關，恐怕為時已晚。

廖子齊則針對消防員健康保障提出建言，她說，台北市自今年起已為40歲以上警消提供每2年1次的低劑量肺部電腦斷層（LDCT）檢查，制度化守護高風險職業健康，要求市府應立即比照辦理，更應率全國之先，將肺功能檢查（PFTs）納入公費健檢。

時代力量黨團今天更在記者會上呼籲，竹市府要盡速公布晴空匯火警的行政調查報告，因對高雄城中城、彰化喬友火警，分別在15天及126天就對外公布行政調查報告，反觀晴空匯火警行政調查報告付之闕如，究竟內部做了哪些檢討、誰被究責懲處，應該對外公布，唯有還原真相釐清問題，未來才更能避免悲劇重演。

消防員工作權益促進會理事張詠惟表示，內政部災害事故調查委員會與新竹市政府卻仍未提出任何完整報告。消促會在今年5月15日函文內政部詢問災調報告進度，但僅收到回覆「仍在彙整相關資料」。不禁質疑到底有什麼資料要彙整這麼久？要求內政部不要再拖延，盡速完成事故災調報告，同時新竹市政府也應公布行政調查報告。

新竹市晴空匯去年5月26日發生火警，D棟104戶住戶至今仍有家歸不得。聯合報系資料照片
新竹市晴空匯去年5月26日發生火警，D棟104戶住戶至今仍有家歸不得。聯合報系資料照片
去年5月26日新竹市晴空匯社區大樓火警，造成2名消防員不幸殉職，竹市議會時代力量黨團今在事件周年開記者會，呼籲市府盡快公布行政調查報告。圖／竹市議會時代力量黨團提供
去年5月26日新竹市晴空匯社區大樓火警，造成2名消防員不幸殉職，竹市議會時代力量黨團今在事件周年開記者會，呼籲市府盡快公布行政調查報告。圖／竹市議會時代力量黨團提供

消防員 殉職 晴空匯 時代力量

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