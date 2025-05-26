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議員發想定點收垃圾加監視器 要求新豐去化的再利用

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員何智達今天總質詢，他關心垃圾收取問題，建議可採定點推動。另外他也關心未來新豐掩埋場垃圾清除後的規畫，呼籲縣府要未雨綢繆，提早規畫相關利用。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員何智達今天總質詢，他關心垃圾收取問題，建議可採定點推動。另外他也關心未來新豐掩埋場垃圾清除後的規畫，呼籲縣府要未雨綢繆，提早規畫相關利用。記者郭政芬／攝影

新竹議員何智達今天總質詢，他關心垃圾收取問題，建議可採定點推動，另外他也關心未來新豐掩埋場垃圾清除後的規畫，呼籲縣府要未雨綢繆，提早規畫利用。對此，縣府回應，會研究考慮，朝此方向規畫。

何智達指出，他過去到國外參訪、旅遊時，格外注意到垃圾收取問題，發現在國外看不到民眾提垃圾等垃圾車、清潔車的景象。何智達提及，過去台灣也曾實施定點收垃圾，後來改採「垃圾不落地」，他推測原因為國人公德心較低落、沒人管理等，導致民眾亂丟垃圾且不分類，他建議未來若推動定點收垃圾，要設置管理員監督、限時12小時收取垃圾，在管理員下班期間則以監視器監控。 

何智達補充，以新豐鄉建興路為例，清潔車在尖峰時間收取垃圾，也會造成交通堵塞等問題，期望於新豐鄉推動定點收垃圾實驗計畫，「希望有一天等垃圾的風景會消失」。

楊文科回應指出，何議員十分關心家鄉的發展，所提出定點收垃圾建議，會研究考慮。環保局長蕭宏杰回應，會與新豐鄉公所討論執行方式，若有需要協助，環保局會盡力協助。

此外，何智達也關心，未來新豐掩埋場垃圾清除後的規畫，建議可規畫巨大家具處理廠、廚餘處理廠等，應提早來建設，在地居民也期盼能規畫一座溫水游泳池。對於巨大家具處理廠、廚餘處理廠等方向，蕭宏杰也回應會朝此方向規畫。

議員 環保局長 新竹 廚餘

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