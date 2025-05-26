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端節連假 桃園大溪北橫永安漁港湧人潮 交管疏導路線出爐

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
端午節三天連假，新屋永安漁港、海螺館景點交管疏導，遊客車輛管制疏導進出。圖／楊梅警方提供
端午節三天連假，新屋永安漁港、海螺館景點交管疏導，遊客車輛管制疏導進出。圖／楊梅警方提供

端午節三天連假將至，因應返鄉民眾、遊客前往大溪、復興、永安漁港等觀光景點遊玩，大溪、楊梅分局今天上午規畫5月30日至6月1日端節交通管制，大溪和平老街為行人徒步區、大溪老城區周邊道路管制進出多項交通疏導措施，永安漁港等周邊道路實施交通疏導，建議替代道路提供民眾出遊參考，避免塞車。

端午節自本月30日至6月1日三天連假，大溪警分局因應大量遊客湧入大溪和平老街、台7線北橫石門水庫觀光景點，規畫大溪老城區周邊道路管制，包括普濟路禁止左轉得勝路；和平老街上午9時至下午6時畫設行人徒步區，康莊路、和平路五岔路口交通管制，康莊路、得勝路口中午12時到下午6時單行管制，輛禁止右轉得勝路；老城區遊客車輛，請停放月眉、大溪橋頭停車場，再步行至老街。

端節三天連假的每天下午3時至6時，大溪介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，視交通機動實施圓環單向管制、封閉往三元一街方向及瑞安路迴轉道。

台7線沿線慈湖園區、石門水庫、小烏來、角板山行館園區、新溪口吊橋、羅浮溫泉公園、及東眼山、拉拉山各景點的重要路口交通管制疏導，建議遊客台7線下山替代道路，往新竹方向改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西方向；往台北方向改由台7乙線往新北市三峽接國3三鶯交流道北上，提供遊客參考，避免假期出外塞車掃興。

楊梅分局因應端午節返鄉或旅遊人潮，國道實施高乘載管制，在國一楊梅、幼獅、校前路交流道等重要道路、景點周邊道路規畫交通管制疏導，建議民眾往返楊梅，多利用台15線、台31線、台61線、台66線替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮。

楊梅分局表示，端節連假三天，永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場周邊道路，規畫交通疏導管制措施，重要幹道路口派警力、義交疏導，加強路況巡邏指揮分流，前往永安漁港、海螺館遊客，建議利用「永安漁港即時影像」或「桃園智慧遊APP」查看，避免塞車影響遊興。

端午節三天連假，大溪、復興景點交管疏導，大溪和平老街規畫行人徒步區、老城區周邊交管。圖／大溪警方提供
端午節三天連假，大溪、復興景點交管疏導，大溪和平老街規畫行人徒步區、老城區周邊交管。圖／大溪警方提供
端午節三天連假，大溪、復興景點交管疏導，大溪和平老街規畫行人徒步區、老城區周邊交管。圖／大溪警方提供
端午節三天連假，大溪、復興景點交管疏導，大溪和平老街規畫行人徒步區、老城區周邊交管。圖／大溪警方提供
端午節三天連假，新屋永安漁港、海螺館景點交管疏導，遊客車輛管制疏導進出。圖／楊梅警方提供
端午節三天連假，新屋永安漁港、海螺館景點交管疏導，遊客車輛管制疏導進出。圖／楊梅警方提供

連假 老街 端午節 石門水庫 北橫 交通管制

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