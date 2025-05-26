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保母監視器裝設 苗栗最快6月補助

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

北市男童「剴剴」遭保母虐死，嬰幼兒托育安全備受注目。苗栗縣25家公、私立托嬰中心都設有監視系統，縣府針對居家式托育保母，最快下個月補助設監視系統，最高補助1萬元，有助釐清事件兼具「保護」保母，有監視器有真相。

苗縣府統計全縣6家公設民營托嬰中心、19家準公共化私立托嬰中心，240名托育人員、收托847人，居家式托育保母登記520人、收托1073人；剴剴案之後，托育安全成了重中之重，縣議員廖秀紅等人，要求全面建置監視系統，並可即時調閱把關。

縣長鍾東錦認為監視器雖有助加強監督與保護嬰幼兒，但托育人員須面對全天候監控，及可能動輒得咎，身心壓力大，指示社會處、衛生局除了稽查，也必須有獎勵措施，辦理紓壓等相關課程。

社會處指出，25家公、私立托嬰中心都已裝設監視器系統，依規定影像儲存至少30天，衛福部規畫建置監管雲系統，有助異地備分，今年迄今無重大虐兒事件。日前召開托嬰中心聯繫會議，已要求各中心主任每月檢視監視器或巡視現場，發現不當情事或托育人員情緒不佳時，協助調度人力。

針對居家式托育保母的獎勵，縣府已實施每年4500元體檢費用，另包括監視系統最高1萬元、收托身障兒童獎助金，及優質托育人員表揚等，最快下個月上路，社會處長張國棟說，縣府鼓勵保母裝設監視器「保護」自己，避免不必要的糾紛。

虐童 苗栗縣 監視器 兒少法 保母

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