聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣快捷8號線 議員籲汰舊增班

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣議員鄭朝鐘發現快捷8號支線公車部分車輛老舊、座椅老化，行駛於68快速道路時顛簸嚴重如「越野車」。圖／鄭朝鐘提供
新竹縣議員鄭朝鐘發現快捷8號支線公車部分車輛老舊、座椅老化，行駛於68快速道路時顛簸嚴重如「越野車」。圖／鄭朝鐘提供

新竹縣快捷8號支線公車路線往來竹北與竹東，學生通學搭乘需求高，但縣議員鄭朝鐘發現部分車輛老舊，行駛顛簸「如越野車」，建議縣府汰換老車、增加班次，並在尖峰時段改為大型巴士。縣府回應，廠商正評估是否汰換電動車、研議增班可能性。

鄭朝鐘說，他的助理5月中旬分3天搭乘快捷8號支線公車，實測上學與放學時段車次，發現以竹北火車站、竹東榮華車站、喜來登站（近六家高中）、竹北口站（近竹北高中與義民高中）、竹東高中站為主要上下車點，顯示該路線通學量大，但目前班次與時間安排，沒能完全滿足需求。

他舉例，早上6時30分從竹北發車的班次，抵達竹東高中已7時50分，學生可能遲到，建議縮短通勤時間，或在尖峰時段改換大型巴士行駛。另部分小巴為2011年出廠、座椅老化，行駛於68快速道路時顛簸嚴，恐對高齡乘客造成潛在危險，也建議加速淘汰老舊車輛，維護乘車安全與舒適。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州說，興隆大橋交通壅塞，導致公車到校時間較晚，先前雖曾嘗試過6時15分發車，但搭乘人數少，後續未執行；不過快捷8號支線整體運量已提升，縣府將根據司機調度情況，討論增加班次的可能性。

針對老舊車輛問題，陳盈州也說明，公車服役滿15年須汰換，快捷8號支線部分車輛已屆齡，未汰換將無法合法上路，也會列入年度評鑑，影響虧損補貼；廠商正評估直接更換電動車的可行性。

新竹 公車

延伸閱讀

涉無照駕駛肇事逃逸還叫女友頂罪 竹縣男判刑8月

影／快捷8支線顛簸如越野車 新竹議員籲汰舊、尖峰段改大巴

竹縣新埔包粽交流多元文化 馬來西亞「娘惹粽」吸睛

竹東大禾埕要販售特色農產品？ 竹縣文化局納規畫

相關新聞

桃園10大肇事路口中壢最多 分析肇事竟都是這原因

新北市三峽發生重大車禍，「行人地獄」交通事故頻傳引起重視，根據交通部道安總動員統計至今年1、2月，桃園市10大肇事路口，...

桃園1日2起停電惹民怨 逾5600戶停電竟是這2原因

桃園市中壢區、大園區昨晚接連發生2起停電事故，先在晚間8時57分因饋線故障，造成中壢青埔、大園區1224戶停電，隨後深夜...

桃園兒童玩具圖書館 逢雨必淹

桃園市政府斥資逾8千萬元在八德大湳森林公園內修繕舊軍用房舍，打造兒童玩具圖書館，未料才開館4年，滲漏水嚴重，每逢大雨更會...

保母監視器裝設 苗栗最快6月補助

北市男童「剴剴」遭保母虐死，嬰幼兒托育安全備受注目。苗栗縣25家公、私立托嬰中心都設有監視系統，縣府針對居家式托育保母，...

竹縣快捷8號線 議員籲汰舊增班

新竹縣快捷8號支線公車路線往來竹北與竹東，學生通學搭乘需求高，但縣議員鄭朝鐘發現部分車輛老舊，行駛顛簸「如越野車」，建議...

新竹市推無障礙微旅行 湖光牧野首發團6月登場

新竹市政府持續推動「無障礙微旅行」服務，逐步發展為融合預防醫療與復能精神的專業旅遊模式，為身心障礙者與其照顧者開啟戶外旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。