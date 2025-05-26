竹縣快捷8號線 議員籲汰舊增班

新竹縣快捷8號支線公車路線往來竹北與竹東，學生通學搭乘需求高，但縣議員鄭朝鐘發現部分車輛老舊，行駛顛簸「如越野車」，建議縣府汰換老車、增加班次，並在尖峰時段改為大型巴士。縣府回應，廠商正評估是否汰換電動車、研議增班可能性。

鄭朝鐘說，他的助理5月中旬分3天搭乘快捷8號支線公車，實測上學與放學時段車次，發現以竹北火車站、竹東榮華車站、喜來登站（近六家高中）、竹北口站（近竹北高中與義民高中）、竹東高中站為主要上下車點，顯示該路線通學量大，但目前班次與時間安排，沒能完全滿足需求。

他舉例，早上6時30分從竹北發車的班次，抵達竹東高中已7時50分，學生可能遲到，建議縮短通勤時間，或在尖峰時段改換大型巴士行駛。另部分小巴為2011年出廠、座椅老化，行駛於68快速道路時顛簸嚴，恐對高齡乘客造成潛在危險，也建議加速淘汰老舊車輛，維護乘車安全與舒適。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州說，興隆大橋交通壅塞，導致公車到校時間較晚，先前雖曾嘗試過6時15分發車，但搭乘人數少，後續未執行；不過快捷8號支線整體運量已提升，縣府將根據司機調度情況，討論增加班次的可能性。

針對老舊車輛問題，陳盈州也說明，公車服役滿15年須汰換，快捷8號支線部分車輛已屆齡，未汰換將無法合法上路，也會列入年度評鑑，影響虧損補貼；廠商正評估直接更換電動車的可行性。