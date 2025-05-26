聽新聞
0:00 / 0:00

桃園兒童玩具圖書館 逢雨必淹

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府在八德大湳森林公園內打造兒童玩具圖書館，未料才開館4年，滲漏水問題嚴重。圖／議員許家睿提供
桃園市政府在八德大湳森林公園內打造兒童玩具圖書館，未料才開館4年，滲漏水問題嚴重。圖／議員許家睿提供

桃園市政府斥資逾8千萬元在八德大湳森林公園內修繕舊軍用房舍，打造兒童玩具圖書館，未料才開館4年，滲漏水嚴重，每逢大雨更會積淹水，民代呼籲市府應跨局處治標、治本。教育局指出，將針對緊急處防水止漏，並爭取後續修繕經費。

市議員許家睿說，兒玩館園區位於兼具蓄洪功能的生態公園內，館舍長期受水氣回滲，不僅兒玩館內漏水、壁癌嚴重，加上排水溝容量不足，水流容易集中於館舍周邊，成了易積淹水熱點。

「僅補強館舍本體防水不夠，還要改善外部排水設施。」許家睿說，市府雖已簽列議員建議款200萬元補助教育局辦理館舍防水修繕，只是治標，呼籲工務局、教育局與養工處協調合作治本，針對館外地勢重整、排水設施增設、防水層補強等整體規畫。

教育局指出，兒玩館啟用前2年無颱風，雨水也少並無漏水，但近2年颱風頻繁、瞬間強降雨增加，雨水無法引流至期望的水道及生態池，造成園區積水及室內地板進水、牆面漏水及壁癌等問題。已跨局處會勘將進行緊急防水止漏改善工程，並提列明年重大工程，爭取後續修繕經費。

工務局也說明，近年天候瞬間雨勢超過長年年均雨量，難免有宣洩不及情況，會先請區內各維管單位做好防汛措施，後續召開相關會議，協助維管及分工問題。

漏水 桃園 圖書館

延伸閱讀

北市：代理老師續聘次數自訂暫未獲採納 持續爭取

桃園10大肇事路口中壢最多 分析肇事竟都是這原因

斥資8千萬 桃園兒童玩具圖書館開館4年逢雨必淹

桃園1日2起停電惹民怨 逾5600戶停電竟是這2原因

相關新聞

桃園10大肇事路口中壢最多 分析肇事竟都是這原因

新北市三峽發生重大車禍，「行人地獄」交通事故頻傳引起重視，根據交通部道安總動員統計至今年1、2月，桃園市10大肇事路口，...

桃園1日2起停電惹民怨 逾5600戶停電竟是這2原因

桃園市中壢區、大園區昨晚接連發生2起停電事故，先在晚間8時57分因饋線故障，造成中壢青埔、大園區1224戶停電，隨後深夜...

桃園兒童玩具圖書館 逢雨必淹

桃園市政府斥資逾8千萬元在八德大湳森林公園內修繕舊軍用房舍，打造兒童玩具圖書館，未料才開館4年，滲漏水嚴重，每逢大雨更會...

保母監視器裝設 苗栗最快6月補助

北市男童「剴剴」遭保母虐死，嬰幼兒托育安全備受注目。苗栗縣25家公、私立托嬰中心都設有監視系統，縣府針對居家式托育保母，...

竹縣快捷8號線 議員籲汰舊增班

新竹縣快捷8號支線公車路線往來竹北與竹東，學生通學搭乘需求高，但縣議員鄭朝鐘發現部分車輛老舊，行駛顛簸「如越野車」，建議...

新竹市推無障礙微旅行 湖光牧野首發團6月登場

新竹市政府持續推動「無障礙微旅行」服務，逐步發展為融合預防醫療與復能精神的專業旅遊模式，為身心障礙者與其照顧者開啟戶外旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。