桃園兒童玩具圖書館 逢雨必淹

桃園市政府斥資逾8千萬元在八德大湳森林公園內修繕舊軍用房舍，打造兒童玩具圖書館，未料才開館4年，滲漏水嚴重，每逢大雨更會積淹水，民代呼籲市府應跨局處治標、治本。教育局指出，將針對緊急處防水止漏，並爭取後續修繕經費。

市議員許家睿說，兒玩館園區位於兼具蓄洪功能的生態公園內，館舍長期受水氣回滲，不僅兒玩館內漏水、壁癌嚴重，加上排水溝容量不足，水流容易集中於館舍周邊，成了易積淹水熱點。

「僅補強館舍本體防水不夠，還要改善外部排水設施。」許家睿說，市府雖已簽列議員建議款200萬元補助教育局辦理館舍防水修繕，只是治標，呼籲工務局、教育局與養工處協調合作治本，針對館外地勢重整、排水設施增設、防水層補強等整體規畫。

教育局指出，兒玩館啟用前2年無颱風，雨水也少並無漏水，但近2年颱風頻繁、瞬間強降雨增加，雨水無法引流至期望的水道及生態池，造成園區積水及室內地板進水、牆面漏水及壁癌等問題。已跨局處會勘將進行緊急防水止漏改善工程，並提列明年重大工程，爭取後續修繕經費。

工務局也說明，近年天候瞬間雨勢超過長年年均雨量，難免有宣洩不及情況，會先請區內各維管單位做好防汛措施，後續召開相關會議，協助維管及分工問題。