桃園10大肇事路口中壢最多 分析肇事竟都是這原因

新北市三峽發生重大車禍，「行人地獄」交通事故頻傳引起重視，根據交通部道安總動員統計至今年1、2月，桃園市10大肇事路口，中壢區4處最多、桃園區3處第二，中壢發生26起35人受傷事故最多，中壢分局今天下午表示，統計各肇事路口事故發生主因是超速，警方將加強肇事路口取締超速、闖紅燈及導入科技執法，降低肇事率。

高齡駕駛、酒駕和毒駕事故愈來多，各縣市交通事故頻頻發生，引起社會批評和要求檢討聲浪，桃園市警局長吳坤旭下令針對十大易肇事路口，採取加強重點取締、規畫加裝科技執法或測速照相，搭配交管、取締並行，配合市府交通工程改善，並籲請駕駛、行人遵守交通規則，維護生命安全。

根據交通部道安總動員統計今年1、2月，桃園市十大肇事路口，分別是中壢4處、桃園3 處、龜山1處、平鎮1處及八德1處，包括中壢區中山東路四段及龍東路口、新中北路及環中東路口、中華路一、二段及自強一路口、中華路一段及遠東路口，4處發生26起事故和35人受傷最多。

桃園區大興及春日路口、大興西路三段及正光路口、三民路二段及民生路口，3 處發生22起事故和26人受傷其次，另龜山區山鶯路、建國東路口，及平鎮區延平路一段及中豐、中原路4叉路口，為全市易肇事路口，引起警方重視。

中壢分局表示，中壢在全桃十大肇事路口4處多，主要是用路人未遵守號誌「超速」，今年取締超速較去年同期增加1880件，增幅30%，取締路邊違規停車舉發5.4萬件，較去年同期增加1萬4千多件，增幅達40%，導入科技執法闖紅燈取締117件，今年迄今整體交通事故受傷人數5086人，比去年同期減少141人，降幅3%，行人事故下降最多，警方將在肇事路口加強取締和導入科技執法，降低路口肇事率。