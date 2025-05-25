新竹市推無障礙微旅行 湖光牧野首發團6月登場

新竹市政府持續推動「無障礙微旅行」服務，逐步發展為融合預防醫療與復能精神的專業旅遊模式，為身心障礙者與其照顧者開啟戶外旅程。無障礙微旅行「湖光牧野」首發團將於6月10日登場，邀請身心障礙者及其照顧者一同走訪新竹、新北、桃園及苗栗等地的無障礙景點，留下珍貴回憶。

代理市長邱臣遠表示，團隊落實市長高虹安「幸福友善」施政策略，致力打造友善共融的城市。城市的友善除了硬體的通行無礙之外，更重要的是照顧者與被照顧者，都能在生活中找到喘息與重啟力量。無障礙微旅行至今已超過千人參加，幫助許多行動不便的市民朋友突破空間與體力的限制，成就家庭共好的契機。

社會處表示，何媽媽在社工的鼓勵下，去年報名參加無障礙微旅行，35年來每日為腦性麻痺的孩子誦經祈福，用著自己的方式陪伴及守護著孩子，直到和孩子一同出遊到青草湖、阿聰師芋頭文化館等景點時，在旅途中創造共同的美好回憶。

今年市府延續「讓我帶你去走走」的理念，推出6條單日行程，包含青草湖、香山濕地、清華大學、新竹動物園等無障礙景點，並擴展至跨縣市如飛牛牧場、棒球名人堂、永安海螺文化體驗園區等場域，涵蓋自然景觀、生態教育、歷史人文與DIY創作體驗等多元內容。部分行程更加入復能導向的輕運動與感官活動設計，體現延緩失能、提升生活品質的預防醫療觀念。

社會處說明，首發團將於6月10日登場，規畫一百位名額參與，只要設籍且實際居住竹市，領有身心障礙證明，且5年內未曾參加過「無障礙微旅行」的身心障礙朋友皆可免費參加；詳細的行程可參考「新竹市無障礙微旅行－讓我帶你去走走」臉書粉絲專頁；報名網址( http://tourgether.weebly.com/ )，報名電話：多扶旅行社（02）8931-0123，或聯絡社會處身心障礙福利科(03)535-1560。