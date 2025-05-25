斥資8千萬 桃園兒童玩具圖書館開館4年逢雨必淹

桃市府斥資逾8千萬，在八德大湳森林公園內打造兒童玩具圖書館，未料才開館4年滲漏水問題卻十分嚴重，每逢大雨更會積淹水。民代呼籲，市府應跨局處「治標治本」，除解決漏水也要改善整體排水。教育局表示，今年將先針對館舍較緊急部分辦理防水止漏工程，並已提列明年重大工程預算編列，爭取後續修繕經費。

前市長鄭文燦任內，市府斥資8348萬元，將八德大湳森林公園內舊有的7棟軍用房舍打造為兒童玩具圖書館。許家睿指出，兒童玩具圖書館2021年開館並採委外方式經營，2023年開始統計人流，去年即新增6萬人次，成長幅度顯著，但在設施擴增、服務升級同時，滲積水問題卻十分嚴重，如STEAM體驗區與繪圖區兩棟建築，屋頂皆未設置防水層，導致長期漏水；牆面雖施作防潑水塗層，防水效果仍有限。

許家睿表示，兒童玩具圖書館因位於生態公園內，園區具備蓄洪功能，雨水流向難以控制，且館舍四周牆角與地下防水層長期遭受水氣回滲，加上排水溝容量不足，積水無法有效排出，導致外牆長年受損，當初工務局在整體森林公園設計階段，未妥善處理排水動線，導致水流集中於館舍周邊，形成積淹水熱點，進一步加劇滲漏問題。

許家睿指出，市府已簽列議員建議款200萬元補助教育局辦理館舍防水修繕，但僅補強館舍本體的防水並不足夠，必須從外部排水設施著手，呼籲工務局、教育局與養工處應立即協調合作，針對館外地勢重整、排水設施增設、防水層補強等工作進行總體規畫，排定分期改善時程與預算。

教育局回應，兒玩館啟用前2年無颱風，雨水也少並無漏水，但近2年颱風頻繁、瞬間強降雨增加，加上位處大湳公園園區生態池區間，雨水無法引流至期望的水道及生態池，水流溢出漫過圖書館園區，造成園區積水及室內地板進水、牆面漏水及壁癌。

教育局說，因應房舍老舊已先後進行部分建築體外牆防水與止水墩施作、排水改善、清淤以及天花板與地板修繕，4月跨局處會勘也決議先以600萬進行緊急防水止漏改善工程，並提列明年重大工程，爭取後續修繕經費。