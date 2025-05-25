桃園1日2起停電惹民怨 逾5600戶停電竟是這2原因

桃園市中壢區、大園區昨晚接連發生2起停電事故，先在晚間8時57分因饋線故障，造成中壢青埔、大園區1224戶停電，隨後深夜11時21分又疑似小動物誤觸配電場所線路，又引起中壢區4418戶停電，兩起故障超過5600用戶停電，引起民眾不滿，台電表示，停電故障已在今天凌晨全面恢復供電，今後將持續強化線路維護檢點，降低事故發生機率。

台電桃園區營業處指出，大園區公園路一段、致遠一路及中壢區高鐵站前西路一段、青溪路一段一帶，昨晚（24日）8時57分 因台電饋線事故，造成該區1224戶停電，台電人員緊急搶修，並在深夜11時50分全部復電。

另昨晚11時21分，疑似小動物誤觸某大樓地下配電場所線路，造成保護開關短路、供電中斷，中壢區龍慈路、中山東路三段至四段、龍和一街等地用戶停電，影響大約4418戶生活不便，台電人員立即出動搶修，已在今天凌晨0時16分全數復電。

台電兩起停電意外，引起當地居民抱怨，連中壢一號社宅都一度停電，兩起無預警斷電，加上昨晚下雨，造成居民生活影響不便，對此，台電表達歉意、表示，台電全面檢查相關設備與線路，後續將加強線路維護點檢，減低事故發生。

桃園市議員謝美英表示，夏天將至，電力不穩定將帶給大家噩夢，市政府應督促台電嚴格檢修老舊管線，不是線路故障跳電哪裡才修到哪裡，尤其夏天用電量極大，不穩定供電影響民生太大，過去她質詢要求政府補償民生跳電損失，卻未看見台電拿出方案，中央應解決用電穩定，做一些人民有感作方，而非力氣放在搞大罷免。