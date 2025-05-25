影／快捷8支線顛簸如越野車 新竹議員籲汰舊、尖峰段改大巴

新竹縣快捷8號支線公車連接竹北與竹東，運量顯著增加，特別是學生通學需求高。竹縣議員鄭朝鐘建議縣府研議增加班次，並在尖峰時段改為大型巴士。同時，他批評部分老舊車輛在快速道路上行駛如「越野車」，影響安全與舒適，呼籲加速汰換老舊車輛。

鄭朝鐘指出，5月12、14、15日，他的助理分別乘坐上學與放學時段車次，發現竹北火車站、竹東榮華車站、喜來登站（近六家高中）、竹北口站（近竹北高中與義民高中）、竹東高中站為主要上下車點，顯示快捷8號支線已成學生通學重要選項。然而，目前班次與時間安排未能完全滿足需求。例如，早上6點30分從竹北發車的班次，抵達竹東高中已7點50分，學生可能因此遲到。他建議縮短通勤時間，並在尖峰時段增加大型巴士應對滿載情況，並搭配TPASS通勤月票等措施，吸引更多學生搭乘。

此外，他對部分車輛的老舊狀況表示擔憂。部分小巴為2011年出廠，座椅老化，行駛於68快速道路時顛簸嚴重如「越野車」，甚至可能對高齡乘客造成潛在危險。鄭朝鐘強調，加速淘汰老舊車輛是維護乘客安全與舒適的必要措施。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州回應，早班車抵達時間晚，主要因興隆大橋交通壅塞，早前嘗試過6點15分發車，但因搭乘人數稀少未獲採用。目前快捷8號支線整體運量已提升，縣府將根據司機調度情況，討論增加班次的可能性。

針對車輛老舊問題，陳盈州表示，法定車輛15年內須汰換，部分車輛已屆齡，符合淘汰條件。雖中央提出2030年公車電動化目標，但因補助額度不高，廠商正評估直接更換電動車的可行性，不過這也涉及到充電站的建置需求。他強調，車輛汰換是必要工作，若未汰換將無法合法上路。這也列為年度評鑑，若分數未達標，將會影響虧損補貼。