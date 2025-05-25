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有監視器有真相 剴剴案後...苗栗縣最快6月補助保母裝設

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府社會處日前召開托嬰中心聯繫會議，要求各中心主任務必每月定期、不定期檢視監視器，或巡視現場，了解托育人員照護情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府社會處日前召開托嬰中心聯繫會議，要求各中心主任務必每月定期、不定期檢視監視器，或巡視現場，了解托育人員照護情形。圖／苗栗縣政府提供

男童「剴剴」遭保母虐死，嬰幼兒托育安全備受注目，苗栗縣25家公、私立托嬰中心設置監視系統外，縣府最快下個月補助居家式托育保母裝設監視系統，有助釐清事件，確保照護品質，兼具「保護」保母。

縣府統計全縣6家公設民營托嬰中心、19家準公共化私立托嬰中心，240名托育人員、收托847人，居家式托育登記520人、收托1073人，剴剴案之後，托育安全成了重中之重，縣議員廖秀紅等人，要求全面建置監視系統，並可即時調閱把關。

縣長鍾東錦認為監視器有助於加強監督與保護嬰幼兒雖，但托育人員必須面對全天候監控，及可能動輒得咎，身心承受極大壓力，指示社會處、衛生局除了稽查，也必須有獎勵措施，辦理紓壓等相關課程，

社會處指出，25家托嬰中心都已裝設監視器系統，托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法規定，儲存至少30天，目前可調閱約2個月的資料，衛生福利部並規畫建置監管雲系統，有助異地備分，並在影像上傳異常時即時告警。

如果有爭議事件，可向托嬰中心提出申請調閱，由中心主管陪同，必要時得通知主管機關陪同調閱，今年至今申請調閱19人次，釐清咬人、受傷原因等，均因應配合調閱及調查並改善，並沒有發生重大虐兒事件。

社會處並於5月19日托嬰中心聯繫會議，要求各中心主任務必每月定期、不定期檢視監視器，或巡視現場，了解托育人員照護情形，發現不當情事或托育人員情緒不佳時，協助調度人力，給予喘息空間。

至於居家式托育保母的獎勵，每年4500元體檢費用已經實施，包括監視系統最高1萬元，收托身心障礙兒童獎助金，及優質托育人員表揚等，最快下個月上路，社會處長張國棟說，縣府會鼓勵保母「保護」自己，有監視器有真相，避免不必要的糾紛。

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