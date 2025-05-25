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白沙屯媽香客「走完全程」曾低至個位數 今年紀念旗已領走700面

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽往北港進香今年創下近33萬人報名隨香的驚人數字。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
白沙屯媽往北港進香今年創下近33萬人報名隨香的驚人數字。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

白沙屯媽徒步進香之旅今年有近33萬人報名隨香，連續幾年創下驚人的成長數字，走完全程或半程的隨香客，廟方每年都會贈送紀念錦旗，今年白沙屯拱天宮準備了全程、半程錦旗各1000面，半程已全數被領完 ，但全程僅約700人領取，廟方為此決定不限期延長領取時間。

早年進香團人數還未破萬，如果又碰上必須以「急行軍」速度日夜趕往北港，對香客的體力和意志都是嚴格考驗，能堅持走完全程並領取紀念旗的人數曾少至個位數；領取錦旗全憑香客「自由心證」，只要申請就發放。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，近年來隨香客人數每年都爆量，廟方預先製作的全程、半程紀念錦旗都增至1000面，從媽祖婆回宮安座到12天後「開爐」這段時間都可領取，事實上也都在這段期間內被領完，今年半程已全數發完，全程約發出700面，廟方認為錦旗既已製作，就應該發送，因此決定不限期開放領取，如有香客來領取半程，仍發放全程紀念旗，但會在進香臂章加蓋「半程」。

2011年去程碰上急行軍，32小時就必須趕到北港，對徒步的香燈腳來說，要走完全程挑戰嚴苛，當時61歲的陳姓婦人先前已徒步隨香十多年，每年都堅持全程徒步，但她上一回走到虛脫，拗不過子女一再勸說，只好上車，但事後一直很懊悔，2011年又碰上急行軍的挑戰，她下定決心「不再聽孩子的勸說」，到北港一路未曾閉眼，一路向媽祖請求「不要讓我睡著」，靠堅強的信念又一次走完全程。

拱天宮表示，自民國60年代起，廟方為鼓勵信徒參加家鄉媽祖婆的徒步進香，提供「徒步紀念錦旗」，分全程與半程，完成挑戰的香燈腳在媽祖回宮後，向媽祖稟報完成徒步任務，就可登記領取徒步紀念錦旗。

全程徒步的標準是每天起駕出發到駐駕「過夜」，沿途不曾搭乘任何交通工具，連自行車也不行，必須全程靠雙腳跟媽祖婆神轎前行，半程不論是去程（南下）或回程（北返），依同樣標準要全靠雙腳行進。

十多年前白沙屯媽隨香人數僅約3000人，如果碰上急行軍加上風雨挑戰，能走完全程的人數有限，最多幾十人 ，甚至低到個位數，至於香客自由登記領取，許多人都認為香客虔心跟隨媽祖婆進香「誰敢造假？」不過，隨著報名的香燈腳暴增，搞不清楚狀況去請領紀念旗，或是存心「詐領 」的香客也開始出現。

志工團體白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬認為，由於人數增加，能走完全程的比率也自然增加，至於走完半程，多是回程者居多，其實發放紀念旗，廟方和網站並未刻意宣傳，只有老鳥香客清楚，否則請領的人數會更多，但近年來確實有些人未依規則請領，有的香客根本沒全程步行，領到旗子後遭其他同伴質疑，對方還能理直氣壯說「是請示過媽祖婆同意讓我領的」。

拱天宮官網2018年發文強調「徒步全程錦旗」在白沙屯行之有年，近年來許多人不清楚規則，以為參加進香全程就是徒步全程，把錦旗當做結緣品領取，有失先輩當年設置錦旗的意義，敬告進香途中有搭車事實的人，不能領取徒步全程錦旗。 如今，錦旗更成了「限量版」。

拱天宮贈發給徒步香客的紀念錦旗。圖／拱天宮提供
拱天宮贈發給徒步香客的紀念錦旗。圖／拱天宮提供
拱天宮贈發給徒步香客的紀念錦旗。圖／拱天宮提供
拱天宮贈發給徒步香客的紀念錦旗。圖／拱天宮提供
拱天宮贈發給徒步香客的紀念錦旗。圖／拱天宮提供
拱天宮贈發給徒步香客的紀念錦旗。圖／拱天宮提供
拱天宮贈發給徒步香客的紀念錦旗。圖／拱天宮提供
拱天宮贈發給徒步香客的紀念錦旗。圖／拱天宮提供

進香 白沙屯媽祖 拱天宮

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