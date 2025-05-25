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曾賢毅退休創口琴社 社區「巡演」散播歡樂

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
曾賢毅退休後重拾興趣，創立「歡樂口琴社」。圖／曾賢毅提供
曾賢毅退休後重拾興趣，創立「歡樂口琴社」。圖／曾賢毅提供

獨樂樂不如眾樂樂！新竹男子曾賢毅退休後熱中音樂，2019年創立「歡樂口琴社」並結合公益，經常帶著社員四處表演，至今造訪10多個社區，讓琴聲飄揚在每個角落，帶給銀髮族許多歡樂。

曾賢毅從小就對口琴感興趣，但國高中階段都是自己摸索，直到大學加入社團才有比較深的研究，會利用暑假下鄉服務機會，演奏口琴給孩子聽。不過，由於身邊同好不多，出社會又忙於工作，退休後才有機會重拾興趣，加入竹北樂齡學習中心口琴班精進琴藝。

加入口琴班後，曾賢毅發現學員通常報名一學期的課就離開，難以凝聚，因此決定創立「歡樂口琴社」，每周三下午時間固定在新竹公園麗池團練，偶爾也受邀參加社區活動，透過琴聲傳遞歡樂，也撫慰人心。

曾賢毅說，社團練習和表演的曲目以經典老歌為主，常勾起銀髮族年輕回憶，有的歌曲是以3拍子為節奏，聽眾還會跳起華爾滋轉圈。此外，曾有高齡90歲的婦人從社區追到青草湖看社團練習，內心除了滿滿成就感，也非常感動，所以未來還會持續演出，帶給大家快樂。

音樂 退休 社團

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