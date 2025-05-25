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楊梅沒捷運 民代爭取設輕軌

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園捷運路網多線齊發，但目前規畫南區只到龍潭，民代爭取楊梅也設輕軌。圖／翻攝自桃園市議會直播影片
桃園捷運路網多線齊發，但目前規畫南區只到龍潭，民代爭取楊梅也設輕軌。圖／翻攝自桃園市議會直播影片

桃園捷運路網多線齊發，綠線預計明年底北段7站通車，綠線延伸中壢、棕線已獲行政院核定，橘線與青線也正在做可行性研究，但目前規畫南區只到龍潭，民代爭取楊梅也設輕軌；桃園市長張善政表示，將爭取中央資源進一步討論評估。

國民黨桃園市議員周玉琴指出，市府之前討論桃竹苗大矽谷計畫時，關於南桃園交通配套方案曾提及「楊關（楊梅到關西）鐵道」，地方相當重視，因為楊梅雖然有4個車站，但不及中壢、桃園這麼繁榮，下了火車好像沒有地方跑，班次也少，民眾抱怨楊梅不只沒捷運，連鐵路地下化也沒有，笑稱楊梅分給新竹或許發展比較好。

周玉琴指出，楊關鐵道從台鐵楊梅火車站出發，繞行龍潭之後，陸續開往新竹關西、新埔，再串聯台鐵六家火車站，但此路線須經鄉道區域，還得跨山線地勢，用地取得與工期也比較長，建議設輕軌，從台鐵楊梅站通往新竹新埔，再連接高鐵新竹站，此路線線型較直、土地取得較為單純、工期較短，且與前者具備同樣發展效益。

捷運工程局長劉慶豐表示，「楊關鐵道」目前討論是利用台鐵軌道串接，不須設機廠，十分經濟。如果竹科的居住需求能外溢到楊梅，對楊梅的發展來說也是好事，不過議員所提想法也很好，路線比較直，楊梅也能有比較快的發展。

張善政說，楊梅串聯新埔再到高鐵新竹站的想法也不錯，會責成捷工局評估規畫，由經發局透過國發會桃竹竹苗大矽谷計畫溝通平台，進一步與交通部、鐵道局溝通討論。

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