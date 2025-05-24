全台最潮！國產藍莓攜手青農勇闖鮮果藍海：力拚市占5%

台灣國產藍莓市占率不到2%，農村水保署台中分署攜手中苗藍莓青農組成的台灣國產藍莓大聯盟等勇闖鮮果藍海，今明兩天與台中市農業局在台中草悟道舉辦全台最潮「五月瘋藍莓~台中水保樂園」農村派對，展售創新產品，力拚市占5%。

這場活動集結中苗地區逾50名藍莓青農、社區與中區環境教育場所聯盟共襄盛舉，現場設置創意市集，共有逾50攤，展售藍莓鮮果、藍莓苗、氣泡水、冰棒、冰淇淋、爆米花、手作甜點等創新藍莓產品，更設有親子體驗與農村環境教育展區，打造全台首場以國產藍莓為主題的農村派對。

農業部農村水保署長李鎮洋說，5月是農村水保月，透過藍莓創新主題，強化民眾對水土保持、防災、綠色農業的重視，促進農村產業升級與社區凝聚。

台中分署長陳榮俊指出，國產藍莓年產量僅50公噸，占市場總需求量3000公噸，僅約1.6%，分署行銷國產藍莓第3年，集結台中、苗栗地區年輕藍莓小農成立品牌「布魯貝莉」，並組成台灣國產藍莓大聯盟（Major League Blueberry），縮寫即為MLB，同美國職棒大盟縮寫。

台灣國產藍莓大聯盟去年與中華職棒結合，藍莓青農到大巨蛋參加明星賽，也在苗栗成立莓果合作社，目標市占率達5%，吸引更多青農加入種植，透過團隊行銷，讓國產藍莓被大家看見。