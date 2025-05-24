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哈利波特迷別錯過！現實版「魁地奇」進駐桃園 下雨也能玩

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
號稱「現實版魁地奇」的無人機足球，今起進駐桃園市兒童玩具圖書館，館方特別搭建無人機小巨蛋，即使雨天也能玩。圖／桃園市圖書館提供
號稱「現實版魁地奇」的無人機足球，今起進駐桃園市兒童玩具圖書館，館方特別搭建無人機小巨蛋，即使雨天也能玩。圖／桃園市圖書館提供

號稱「現實版魁地奇」的無人機足球，今起進駐桃園市兒童玩具圖書館，而且為了降低天氣與風速對場地的影響，館方還特別搭建1座無人機小巨蛋，即使雨天也能玩，未來將有一般市民預約體驗時間，首波31日端午節登場。

桃園市兒童玩具圖書館是桃園唯一委外經營的圖書館，館內除了適合0到2歲的大小肌肉遊具，也有需要動腦設計的機器人與投影互動遊戲，另有上千本藏書，供孩童玩累時靜下來閱讀；館方今年3月引進無人機足球，由於玩法需無人機精準飛越洞口得分，類似小說「哈利波特」提到的球類競賽「魁地奇」，因此也被稱為「現實版魁地奇」。

為了推廣無人機足球，兒玩館特別打造「無人機小巨蛋」，降低天氣對使用遊具的影響；昨天開幕儀式，除了地方仕紳，民航局也特別派代表參加。

桃園市圖書館表示，無人機足球由於設備及場地造價昂貴，加上兒玩館是委外經營，業者須自負盈虧，未來可能採收費體驗，但一般民眾還是有機會免費體驗。

兒玩館將定期釋出場次，開放民眾憑借閱書籍累積閱讀點數兌換體驗課程，30點一堂，首波將於31日端午節登場，報名資訊明天上午10時，公告在圖書館臉書粉絲團（https://www.facebook.com/typlib?mibextid=LQQJ4d）。

足球 桃園 圖書館

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