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華航南北淨灘齊心守護蔚藍海洋 響應環保愛護地球

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
華航響應環保，聯合高雄旗津區公所於今天舉辦高雄旗津海水浴場淨灘活動。圖／中華航空提供
華航響應環保，聯合高雄旗津區公所於今天舉辦高雄旗津海水浴場淨灘活動。圖／中華航空提供

華航空今天於高雄旗津海水浴場舉辦淨灘，由董事長高星潢及高雄分公司總經理陳鵬宇率隊，聯合高雄旗津區公所號召員工與親友投入環保行列，華航5月17日在鄰近企業總部的桃園竹圍漁港進行今年首場淨灘，資深副總經理孫嘉民及近350位志工共同響應環保、愛護地球，落實企業社會責任、守護海洋生態的實際行動力。

華航表示志工們在南北兩場淨灘活動中，沿著海岸線進行地毯式清理，共清理800公尺的海岸線，總計近600公斤的海洋廢棄物，從各式塑膠瓶罐、餐盒到廢棄漁具等。也讓志工了解海洋廢棄物的種類及來源，並鼓勵活動當日自備環保杯及環保袋。華航藉由南北齊心協力，以實際行動喚起大眾對環保的重視，從日常生活做起，實踐綠色生活，為海洋生態保護貢獻一己之力。

華航積極投入於企業社會責任及推動永續發展，自2011年起已舉辦17場淨灘活動，累計參與人數超過2千人次。今年志工們早早地就來到淨灘現場，大朋友帶著小朋友，一起戴上手套、彎下腰逐一撿起被遺忘的廢棄物，透過專業志工的引導，幫助參與者了解水資源、淨灘與源頭減塑的重要性。華航不僅履行企業社會責任，也透過實際行動來傳遞環境保護的教育理念。

華航長年深耕ESG推動，落實環境保護及社會責任與公司治理，今年已舉辦多項公益活動，如攜手Xpark水生公園及桃園市海龜保育教育暨救傷中心支持海龜救傷計畫、華山基金會「愛老人 愛團圓」透過愛的力量串聯各界關懷長輩、企業內部愛心義賣活動，更邀請桃園南崁高中學生參訪「當下 · 朱振南書藝大展」培育國內優異人才等。華航未來將持續投入更多元的慈善公益，包括產學合作、運動營、志工教學、弱勢關懷、動物保育等等，以達到促進社會均衡發展的目標。

華航於本月17日舉辦今年首場桃園竹圍漁港永續淨灘活動，大小志工齊心合力，展現守護海洋行動力。圖／中華航空提供
華航於本月17日舉辦今年首場桃園竹圍漁港永續淨灘活動，大小志工齊心合力，展現守護海洋行動力。圖／中華航空提供
華航資深副總經理孫嘉民 (中) 號召員工親友加入桃園竹圍漁港淨灘活動。圖／中華航空提供
華航資深副總經理孫嘉民 (中) 號召員工親友加入桃園竹圍漁港淨灘活動。圖／中華航空提供

華航 淨灘 廢棄物

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