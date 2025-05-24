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蓮華寺「粽情」弱勢幼童手作人生第1粽 桃園市府贈匾慈悲為懷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓代表市長贈蓮華寺「慈悲為懷」匾額。記者鄭國樑／攝影
蘇俊賓代表市長贈蓮華寺「慈悲為懷」匾額。記者鄭國樑／攝影

桃園蓮華寺慶祝安座紀念日，今天上午舉辦「粽情粽意」安座紀念與公益親子包粽，寺方發揚觀音佛祖慈悲精神，贈3000顆粽子給轄區各里弱勢家庭，總統府副秘書長何志偉、副市長蘇俊賓、立委萬美玲、桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰與多位議員、里長都到場，肯定蓮華寺多年投入社會公益、關懷弱勢的成果。

副市長蘇俊賓還代表市長贈蓮華寺「慈悲為懷」匾額，強調蓮華寺不只是宗教團體，更是熱心投身公益事務的慈善團體，深耕社區、守護弱勢；親子包粽及公益贈粽、關懷弱勢家庭，不僅讓參與的孩童體驗節慶習俗，更從中學習關懷他人、分享愛心，形成良善的循環。

總統府副秘書長何志偉說，蓮華寺與多位里長推動公益，讓社區關懷弱勢的力量更團結，更有溫度，也讓社區經濟弱勢的家庭感受觀世音佛祖的愛，台灣的溫暖也從蓮華寺這樣投入公益散播開來。

立法委員萬美玲表示，她每年都參加蓮華寺粽情粽意親子包粽活動，寺方董事長江衍灝積極結合社區公益活動，讓蓮華寺不只是宗教信仰重地，更扮演關懷弱勢的重要角色。

江衍灝說，今年的公益活動受贈單位為蓮華寺轄區各里弱勢家庭，由里長代受贈，每戶1份端午節肉粽，總數3000顆。透過贈送粽子的方式關懷各里弱勢族群，讓他們感受到社會的溫暖和關懷，發揚觀音佛祖的慈悲精神。慈能予樂，悲能拔苦，無緣大慈，同體大悲，讓慈悲關愛之心流傳於世間。

蘇俊賓表示，在場許多家長說孩子人生中第一顆親手包的粽子，就是在蓮華寺完成的，有些孩子現在已經上了高中，這樣的經驗彌足珍貴，也讓孩童從小接觸愛心公益教育。蓮華寺董事長江衍灝號召眾多志工投入愛心贈粽活動多年，現場志工們協助備料、細心引導，一同促成這場溫馨且有意義的活動，他也特別向全體志工致謝，感謝他們的辛勞與付出。

蓮華寺透過里長們送給各里弱勢家庭粽子過端午節，合計3000顆。記者鄭國樑／攝影
蓮華寺透過里長們送給各里弱勢家庭粽子過端午節，合計3000顆。記者鄭國樑／攝影

親子 蘇俊賓 公益活動

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