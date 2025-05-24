竹縣新埔包粽交流多元文化 馬來西亞「娘惹粽」吸睛

端午節將至，新竹縣新住民家庭服務中心今天上午於新埔鎮內立社區活動中心舉辦「藝起粽動員」，不僅讓新住民了解新竹在地的粽子文化，也讓在地民眾共同認識馬來西亞的「娘惹粽」特別的製作過程及文化體驗，更加了解馬來西亞的文化特色。

新竹縣社會處指出，在這場多元文化交流的盛宴中，可以現場體驗品嘗馬來西亞傳統美食之一的「娘惹粽」，其特色在於以蝶豆花染製的夢幻藍色糯米，包裹鹹甜交織的豬肉與冬瓜糖內餡，並佐以濃郁芫荽粉調味，風味獨特，令人垂涎三尺。透過這場文化體驗，參與者不僅能品味異國美食，更能感受多元文化交融的溫度與美好。

社會處也特別介紹，新竹縣共設有多個新住民關懷服務據點，分布在竹東、湖口、寶山、關西、芎林、新埔、峨眉及新豐等地區，除提供培力課程、社區宣導活動等服務，每個據點皆發展特色服務。

社會處表示，新埔區除每年辦理多元文化包粽活動外，更開闢一塊融合在地與新住民文化的世外桃源「知足園」，提供新住民種植東南亞香料，也歡迎在地民眾認識、休憩及交流，寶山區協助就業媒合，關西區設有豐富的閱讀資源，竹東區提供課後陪讀服務等。