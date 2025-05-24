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苗栗縣龍舟賽舉行點睛儀式 暴雨乍歇順利完成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣龍舟錦標賽今天中午進行點睛下水儀式，上午祭拜儀式出現大暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，點睛及龍舟下水儀式順利完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣龍舟錦標賽今天中午進行點睛下水儀式，上午祭拜儀式出現大暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，點睛及龍舟下水儀式順利完成。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣龍舟錦標賽將在5月31日端午節當天在竹南中港溪港墘碼頭出海口河段舉辦，今天中午進行點睛下水儀式，上午11點前後祭拜儀式過程出現一陣暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，順利完成點睛及龍舟下水儀式。今年各組報名參賽隊伍共40隊，端午節當天將在中港溪競速操舟。

今年社會組有16隊、青工組8隊、休閒組16隊，共計40隊報名。近年來，苗栗縣龍舟錦標 賽開放全台各地龍舟隊伍參賽，吸引不少外縣市隊伍來挑戰，往年苗栗縣消防局一向是社會組的勁旅，接連多年奪冠。鎮公所說，新竹去年的冠軍隊今年也來參賽，往年消防局獨霸的情況，得接受外來強敵的考驗。

另外，空軍單位已連續2年報名參賽，其中或許也有飛官，參加龍舟賽可說展現「上天下海」的本事，休閒組也不乏強隊參加。

今天點睛及龍舟下水儀式在港墘碼頭舉辦，祭拜儀式有雨篷擋雨，但點睛的6艘龍舟都在戶外，鎮公所擔心暴雨不停影響點睛，好在中午時雨勢減弱許多，縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興等人順利完成點睛儀式，其中4艘玻璃纖維製作的競賽龍舟都下水。

苗栗縣龍舟賽由竹南鎮公所承辦多年，都在中港溪港墘碼頭河段競賽，報名參賽不限定非縣內團隊不可，竹科園區也曾組參加，想體驗賽龍舟的樂趣；苗栗龍舟賽今年總獎金44萬8000元，龍舟賽辦理經費430多萬元。

鎮公所表示，儀式完成後，龍舟隊訓練地點可到竹南港墘里鎮安宮，當地有農寶公司設計的人工划舟水道練習設施，當年農寶公司就是靠這項「秘密武器」創下多年連霸的紀錄。

各隊參賽有補助金6000元，5月31日除龍舟賽，場邊還安排一系列活動，包括主舞台區舞蹈及音樂表演、氣球秀及立蛋體驗，還有競技風箏表演、親子香包DIY、趣味闖關遊戲、兒童氣墊遊戲、陸上行舟體驗，並有打卡禮、闖關禮，民眾可在堤防上為選手加油打氣外，還可品嘗各式特色小吃。

苗栗縣龍舟錦標賽今天中午進行點睛下水儀式，上午祭拜儀式出現大暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，點睛及龍舟下水儀式順利完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣龍舟錦標賽今天中午進行點睛下水儀式，上午祭拜儀式出現大暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，點睛及龍舟下水儀式順利完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣龍舟錦標賽今天中午進行點睛下水儀式，上午祭拜儀式出現大暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，點睛及龍舟下水儀式順利完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣龍舟錦標賽今天中午進行點睛下水儀式，上午祭拜儀式出現大暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，點睛及龍舟下水儀式順利完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣龍舟錦標賽今天中午進行點睛下水儀式，上午祭拜儀式出現大暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，點睛及龍舟下水儀式順利完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣龍舟錦標賽今天中午進行點睛下水儀式，上午祭拜儀式出現大暴雨，幸好中午點睛時刻雨勢減緩，點睛及龍舟下水儀式順利完成。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮大眾金頂鎮安宮的龍舟陸上訓練池，免費開放訓練划龍舟。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣竹南鎮大眾金頂鎮安宮的龍舟陸上訓練池，免費開放訓練划龍舟。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣竹南鎮大眾金頂鎮安宮的龍舟陸上訓練池，免費開放訓練划龍舟。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣竹南鎮大眾金頂鎮安宮的龍舟陸上訓練池，免費開放訓練划龍舟。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

龍舟賽 苗栗縣 碼頭

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