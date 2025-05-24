拉拉山媽媽桃盛產中 馬告香腸、水蜜桃果醬限時採購

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市拉拉山地區迎來年度最受矚目的水蜜桃產季，山區果園陸續進入採收期，空氣中飄散著淡淡果香，吸引遊客們前往。圖／桃園市經發局提供
桃園市拉拉山地區迎來年度最受矚目的水蜜桃產季，山區果園陸續進入採收期，空氣中飄散著淡淡果香，吸引遊客們前往。圖／桃園市經發局提供

桃園市拉拉山地區迎來年度最受矚目的水蜜桃產季，山區果園陸續進入採收期，空氣中飄散著淡淡果香，吸引遊客們前往，桃園市經發局表示，水蜜桃、甜柿等高山水果的主要產地在拉拉山，沿街可見果農販售新鮮水果及馬告香腸、水蜜桃果醬等在地特產，是旅途中不可錯過的採果與購物熱點。

今年水蜜桃季期間，經發局積極串聯枕頭山商圈、角板山商圈與拉拉山商圈等地資源，打造兼具觀光、文化與消費功能的山區旅遊體驗。枕頭山商圈為前往拉拉山的中繼站，匯集多家原住民料理餐廳及特色店家，提供旅客豐富的美食與伴手選擇。

角板山商圈則以歷史文化景點著稱，鄰近角板山行館與慈湖等景點，商圈內販售各式山產與農特產品，讓旅客可同時感受人文氣息與自然美景。而位於拉拉山國家森林遊樂區周邊的拉拉山商圈，則是水蜜桃、甜柿等高山水果的主要產地，沿街可見果農販售新鮮水果及馬告香腸、水蜜桃果醬等在地特產，是旅途中不可錯過的採果與購物熱點。

經發局長張誠表示，桃園市長張善政重視部落經濟發展，市府團隊將持續改善優化商圈環境，致力於營造友善、安全的旅遊環境。不僅提升遊客的整體旅遊體驗，也為地方商圈注入更多商機與活力。張局長也鼓勵市民多加利用假日造訪山區，支持在地產業、體驗山林生活。

觀旅局代理局長王麗娟說，拉拉山擁有絕佳的自然景觀與物產資源，是市府推動國際觀光的重要據點之一。市府積極拓展國際行銷，向日本、韓國、新加坡、越南推廣拉拉山的山林之美，強化與旅行業者合作。

市府同時提醒民眾，前往山區旅遊建議可選擇自駕行程，自桃園市區出發經由台7線（北橫公路）即可抵達復興區，沿途景色優美，適合安排半日或一日遊行程。如無自駕需求，也可搭乘桃園客運或新竹客運至大溪、角板山地區，再轉乘區間小巴至拉拉山。

桃園市拉拉山地區迎來年度最受矚目的水蜜桃產季，山區果園陸續進入採收期，空氣中飄散著淡淡果香，吸引遊客們前往。圖／桃園市經發局提供
桃園市拉拉山地區迎來年度最受矚目的水蜜桃產季，山區果園陸續進入採收期，空氣中飄散著淡淡果香，吸引遊客們前往。圖／桃園市經發局提供
桃園市拉拉山地區迎來年度最受矚目的水蜜桃產季，山區果園陸續進入採收期，空氣中飄散著淡淡果香，吸引遊客們前往。圖／桃園市經發局提供
桃園市拉拉山地區迎來年度最受矚目的水蜜桃產季，山區果園陸續進入採收期，空氣中飄散著淡淡果香，吸引遊客們前往。圖／桃園市經發局提供

水蜜桃 拉拉山

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