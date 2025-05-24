參山單車騎旅在苗栗南庄登場 車友不懼大雨仍完騎

參山國家風景區管理處規畫的2025參山單車騎旅嘉年華今天在苗栗南庄率先登場，吸引來自全台約300名車友及愛好旅遊者參與，以「慢慢騎、細細看、好好花」為主軸，深入苗栗南庄與新竹峨眉地區，感受客家文化與自然風光之美，上午雖出現大雨，但有些車友仍堅持騎完全程，感受雨中前行的另類體驗。

參三處表示，車友清晨6點30分從南庄公有停車場出發，兩條騎乘路線同步展開，其中「勇腳組」挑戰38公里、450公尺爬升的山林路線；「輕挑戰組」安排33公里，並由導覽老師領騎，帶大家走訪新竹峨眉湖環湖步道、大自然文化世界、天使教堂、南庄桂花巷、康濟吊橋、十三間等多個文化及觀光據點，成為一場結合人文歷史、地方故事與觀光體驗的深度旅程。

騎程路線上午開始下起大雨，但有些勇腳組車友在大雨落下前就已返抵終點，參管處這次也事先規畫碰上大雨的「備案」，有些較晚出發的車友團隊途中遭遇大雨，參山處安排遊覽車將他們載回，自行車也有專車運回，還有些車友覺得距終點已不遠，仍堅持冒雨騎完全程。

因大雨緣故，原本在終點南庄遊客中心的現場抽獎，決定改為線上抽獎方式辦理。參山處表示，為鼓勵旅遊與消費，參山處這次大方發放消費券，參加者除可獲禮品（參山限定漁夫帽、單車水壺），還有200元在地合作店家消費券，並設計「參大王集章打卡」，完成指定集章點可再獲加碼100元消費券。車友手持消費券漫步南庄桂花巷，一邊體驗百年老街風華，一邊發掘隱藏在巷弄裡的在地好物，將這趟騎旅轉化為一場別具風味的參山騎旅。

參三處表示，阿罩霧（台中霧峰）遊憩系統去年也納入參山轄區，參山風景區橫跨八卦山、獅山、梨山三區的旅遊資源更豐富。今年「多元單車騎旅」系列將一路延伸至年底，共推出7場騎旅，預計帶領民眾從平原水圳走到高山茶園，以最美的單車視角，認識這顆國旅的隱藏明珠。