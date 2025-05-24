竹市香山區1小時雨量破52毫米 公道五路一度成小河

中央氣象署發布新竹縣、新竹市大雷雨即時訊息，新竹市東區、香山區淹水二級警戒。據水利署指出，新竹市海天一線站1小時雨量52毫米、東站1小時雨量44.5毫米，如持續降雨轄內易淹水，村里及道路可能3小時內開始積淹水。

據了解，新竹市經國路、公道五路、民族路及新竹縣新豐鄉均傳出積水狀況，其中民族路有民宅因強降雨無法排水，雨水順著排水系統倒灌回家中浴廁，造成淹水；竹市太原地下道也因積水20公分無法通行，新豐鄉新興路往工業區的大同地下道也因積水均拉起封鎖線警戒。

新竹縣消防局指出，氣象署發布豪雨特報，新豐鄉新興路往工業區的大同地下道，有積水情形，現場已拉起封鎖線；新竹市消防局表示，新竹市目前有13件積淹水情形，其中太原地下道積水20公分，已拉起封鎖線警戒。

水利署指出，新竹市東區、香山區淹水二級警戒，海天一線站1小時雨量52mm、新竹市東站1小時雨量44.5mm，如持續降雨轄內易淹水，村里及道路可能3小時內開始積淹水，低窪地區及道路請特別注意防範。

氣象署提醒，鋒面影響，亦有短延時降雨，新竹以北地區有局部大雨，需注意雷擊、強降風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

新竹市代理市長邱臣遠表示，工務處已全面完成轄內各車行地下道抽水機、抽水站設備及柵欄警示系統的維護與測試，確保排水設施正常運作；消防局則完成抽水機具與防汛器材整備，應變小組也將持續緊盯天氣動態，維持24小時待命狀態，隨時應對突發災情。環保局方面，針對轄內主要與次要側溝持續加強清淤作業，確保排水順暢。