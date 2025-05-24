新竹縣推「依舊愛你伴侶營」 為愛加溫共創幸福下半場

新竹縣家庭教育中心多年來關注家庭關係議題，瞭解婚姻關係在不同生命階段會有必須面臨的挑戰與轉變，於6月21、22日辦理「依舊愛你伴侶營」，邀請至少一方設籍、居住或工作於新竹縣的已婚夫妻報名參加。

新竹縣家庭教育中心6月21、22日將於新竹市和選旅飯店竹湖廳辦理「依舊愛你伴侶營」，透過精心設計的2天1夜課程，期盼能引導伴侶們重新檢視彼此關係，或學習在空巢期的生活中，持續滋養愛情，攜手迎接人生的新篇章。

伴侶營邀請在婚姻教育領域擁有豐富學養與實務經驗的輔仁大學潘榮吉副教授與柯良宜老師賢伉儷擔任講師。2位老師不僅提供豐富的學習內容，並結合自身相處的智慧與經驗，透過深入淺出的講解、引導式的互動練習，創造安全且支持性的環境，讓伴侶們能夠自在地分享、交流與成長。

新竹縣家庭教育中心邀請已婚者其中一方設籍、居住或工作於新竹縣，並且兩人年齡總和逾120歲，或育有至少1名年滿18歲以上子女的家長，或是婚齡10年以上的伴侶，符合三項條件之一，即可報名參加，每對伴侶報名費1000元、保證金1000元，限量18對、備取3對，額滿為止。

新竹縣家庭教育中心強調，婚姻教育應走在親職教育之前，穩固和諧的伴侶關係，是營造安全溫暖家庭的基石，也能為孩子的成長提供正向的榜樣，鼓勵家長們在辛勤育兒之餘，不忘回過頭來關心身邊最重要的伴侶，透過共同學習與成長，為愛保鮮，為家庭注入更多幸福能量。