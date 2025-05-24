地方采風／竹市社區點胭脂 石坊里樂高造景

新竹市石坊里隱身於繁華都市的寧靜小巷，現仍保有古樸建築與舊城風貌。近年悄然展開街景改造，街道牆面鑲上五彩樂高積木童趣圖案，門牌也換上最熱門的像素風格，連貞節牌坊指示牌也悄然換裝，為靜謐街區添上繽紛活力。

「我們希望讓這裡的美不只有歷史，而是能被新一代看見。」石坊里長彭陳玉真與女兒彭琳淇、社區規畫師顏志翰發想的社區點胭脂行動，以「不破壞、不突兀」為原則，選擇現代樂高積木為創作媒材，與老街的古味相互交融。

走進石坊街，繽紛色彩映入眼簾，陽光灑落在樂高拼接的牆面上，每一片積木勾勒出童趣圖案，從「石坊小井」、「紅帽烘焙」到「大滷桶」等特色店家，皆透過樂高造景方式呈現，許多旅人特地慕名而來，尋找街角的「樂高密碼」，成功讓社區意象具象化，也重新激發了居民凝聚力。

「剛開始大家還有點遲疑，但現在整條街全都是樂高門牌。」彭陳玉真說，早年推動時，還得一戶戶拜託，如今不只長輩點頭參與，還出現祖孫一起設計門牌的景象，大家玩得不亦樂乎。

樂高門牌成了里內居民的榮譽象徵，也讓這條承載歷史記憶的街道，找回了新的生命力與話題性。

彭陳玉真表示，未來希望持續透過創意與社區居民共同參與，讓石坊不只是保存歷史，而是活出與時俱進的新風貌，「我們這條街，不只是古早味的代表，也可以是創新美感的基地。」