大型重機停機車格 桃園允尋址再試辦

桃園市交通局去年推大型重機可停機車格，擇定桃園區2座停車場試辦，由於試辦期間一天最多停2輛，期滿未再推廣，但民代認為是試辦地點有問題，指其中1座還在殯儀館旁，以此否定需求很奇怪；交通局允檢討，預計下半年尋適當風景區再試辦。

依據法規，大型重機只能停放汽車停車格，若占用機車停車格，輕則被舉發罰款，嚴重恐面臨拖吊，但規定引發重機族不滿，指車位難尋，而部分重機車身不大可停入機車格且不影響他人，應適度開放；各地政府為此研議相關辦法，但作法不一。

桃園市交通局去年2月推公有收費停車場重機可停機車格，擇定南門公園地下停車場與大有立體停車場試辦，試辦時間到去年6月30日止，結果平均一天只停1、2輛，因此未再推廣。

民進黨桃園市議員李宗豪表示，市府的試辦地點非重機族群活動範圍，大有立體停車場甚至位於殯儀館後面，以這裡的試辦結果推論重機族群沒有需求很奇怪。有些縣市已開放重機可停路外機車格，桃園應能參考其做法。

交通局長張新福表示，按照現行法規，重機就是要停汽車停車格，無法停機車停車格，因此未來試辦會朝畫設重機停車格為主，在中央法規尚未修訂前，暫不考慮開放重機停一般機車格。至於未來試辦地點，還在評估。