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敬老卡頻遭小黃拒載 民代籲竹縣檢討

聯合報／ 記者郭政芬余采瀅陳俊智／連線報導
新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，指計程車隊聽到民眾要敬老卡就以沒有車拒絕，縣府表示今年５月有新車隊加入，舒緩需求。圖／新竹縣政府提供
新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，指計程車隊聽到民眾要敬老卡就以沒有車拒絕，縣府表示今年５月有新車隊加入，舒緩需求。圖／新竹縣政府提供

各地推出敬老卡搭計程車服務，禮遇長者，卻紛傳持敬老卡遭「小黃」拒載風波，運將以沒車或未裝設備為由拒載，新竹縣傳出有長者1天被拒絕5次，民代痛批福利「看得到吃不到」。新竹縣府回應，本月起，已增加車隊提高服務量能，被拒載可投訴。

新竹縣議員蔡蕥鍹表示，竹縣敬老卡每月補助500點，1點可抵扣1元，公車、幸福巴士、國道客運、計程車、台鐵等皆可使用，但民眾陳情，要使用敬老卡搭計程車遭拒，相關獎懲機制不夠周延，讓業者簽約後，卻不提供服務，縣府美意落空。

竹縣社會處回應，今年5月5日新增「大文山衛星派遣車隊」，簽約車輛數新增162輛，縣內計程車總數提升至2519輛，以紓解需求；去年邀集縣內4大計程車隊開會，各車隊皆有內部懲罰機制，且設有申訴專線，民眾可多利用。

竹縣府表示，敬老卡補助計程車自2022年9月開辦，首月1577人使用，今年3月已增加到每月1.65萬人刷卡，補助金額從15萬元，大幅提高至165萬元；社會處將製作「叫車小卡」，提供申訴管道。

台中市民眾也遇到拒載情況，中市議員楊大鋐多次接獲陳情，民眾持敬老卡叫車，但多次被拒載，甚至有民眾打電話叫車，但計程車發現要用敬老卡搭車，推說車上沒安裝設備而拒載，讓敬老卡美意大打折扣。

中市府表示，民眾若遭駕駛拒載，可致電給車隊客服投訴，也可打市民專線1999反映；各車隊都有懲處機制，交通局查明後，會依照契約開罰，將要求合作車隊維護設備，並加強駕駛教育訓練，維護持卡人乘車權益。

桃園市交通局表示，桃園市敬老卡服務計程車共3千多輛，目前未接獲持敬老卡計程車拒載的投訴，若計程車上沒有刷卡設備，這樣不算司機拒載。

計程車 新竹

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