天花湖水庫興建說明會 苗栗縣長鍾東錦：可讓水源更豐沛

水利署推動天花湖水庫興建計畫，下午在公館鄉圖書館辦第2場說明會，聽取地方心聲並交流意見，水利規劃分署允諾將地方意見納入研議，配合縣府與鄉公所解決問題、確保農業用水優先並消除安全疑慮等；縣長鍾東錦強調，桃竹苗大矽谷推動方案有助帶動苗栗產業發展，是贏取脫胎換骨的契機，地方支持開發豐沛水電資源，更是成功的關鍵。

水利規劃分署主任工程司汪平洋簡報工程摘要，天花湖水庫位在頭屋飛鳳村與公館鄉境內，為離槽式水庫，預計在公館打鹿坑設攔河堰攔截後龍溪水，將水源經由9.7公里的引水隧道，穿越公館福德、福基、福星、大坑、仁安、南河、北河等村落，引入頭屋飛鳳村的水庫集水區，集水面積6.93平方公里、滿水位面積222公頃，有效容量為4791萬立方公尺，預計年供水量可達9541萬噸（立方公尺），有助紓解苗栗地區未來可能出現的缺水窘境，並減輕永和山及鯉魚潭水庫的供水壓力，帶動產業發展。

水庫整體工程與徵收用地經費粗估將突破300億，如前期作業順利並於年底前將工程計畫書報行政院審查，啟動興建計畫後預定9至10年才能完工。興辦單位強調，已擬定優渥回饋機制，包括改善村落周邊環境和提高自來水普及率等，且施工工法絕對以全安為優先考量。

由於攔河堰規畫設在公館打鹿坑，地處公館與銅鑼下游的各村憂心將來溪水和地下水減少，擔心農田缺水灌溉，紛紛建議要有農業用水優先機制，確保穿龍圳的功能，並加設蓄水池儲水備用；不少鄉民代表和村長擔心施工可能衝擊道路交通甚至釀成土石流災害，也有鄉親對部分地區採取監測替代畫設水資源保護區的說明，還是有疑慮。

水利署副署長黃宏莆與鍾東錦逐一答覆會中提出的問題，說明在農業用水優先及工程安全等規畫事項，強調天花湖水庫將來不僅有助紓解氣候變遷帶來的乾旱問題，同時與穿龍圳共同取水，有更豐沛水源足供調度；至於引水隧道工程，直徑5公尺的隧道採潛盾工法下地約150至300公尺，相對安全。

鍾東錦表示，公館說明會牽涉到農業灌溉和施工安全疑慮，鄉親反映的問題相對比頭屋的說明會多且複雜，但不論正反面意見，縣府與水利署都會重視，他近期內將邀農水署相關單位出席，與農友面對面溝通，以化解農田灌溉用水的疑慮。

他強調，天花湖興建計畫要「開大門走大路」，一切資訊公開透明，縣府會積極協調水利署研擬具體且優渥的回饋方案，希望能提高回饋標準並擴及獅潭等鄰近鄉鎮；穿龍圳原本就是公館地區重要灌溉水圳，將來納入共同取水機制後，水源可望更豐沛。