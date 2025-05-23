桃園市長張善政喊拔鉚釘路霸 竟得興師動眾4單位

路邊未畫紅黃線的免費停車空間一位難求，桃園市中壢區竟有民眾在馬路打鉚釘及鐵鍊鎖機車，霸占車位引發民怨，誇張行徑今被議員黃崇真曝光，市長張善政允拔釘解決問題，權責單位中壢區公所則表示最慢下周會勘處理。

黃崇真接獲陳情，指內壢後站某街到有民眾長期將自家汽車停在路邊，如果要用車，就以機車換走汽車，確保回家有位置停。有鄰居不滿他長期占用，將機車移走，未料他變本加厲，在地上打鉚釘再用鐵鍊鎖住機車。

黃崇真說，此問題存在已久，公共財變私人專屬，市府應設法處理，或許該考慮畫設停車格，避免日後再有爭議。

張善政回應，無論該處畫不畫停車格，霸占公共財的問題就是要解決，鉚釘要拔掉。

警方表示，民眾擅自在道路打鉚釘鎖車等行為已經觸犯道路交通管理處罰條例，將依法告發，最重可處2400元罰鍰。另外，警方與環保局在清除道路障礙方面每月都有專案，去年共取締359件，今年截至目前也取締128件。

針對鉚釘案，警方為查出障礙物位置與釐清障礙物該由誰認定花了不少時間，先是推測環保局為認定單位，但環保局表示自己只負責清理廢棄物，後來研判是養工處，養工處也回應自己只負責固定式障礙物拆除，直到傍晚確認位置，才確認權責單位是中壢區公所。

桃園市警局交通大隊長李維振表示，民眾觸犯道路交通罰則部分，傍晚已由當地警方前往查看，若情況屬實，將依法告發，後續的障礙物認定與移除，由中壢區公所處理。

中壢區長李日強表示，已接到警方通知，下周將與當地里長會勘，若鉚釘還存在，將確認道路是否為公有地，若無產權疑慮就會移除。