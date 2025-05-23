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端午佳節將至 桃園市長張善政品嘗各國特色粽子表揚新住民

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
端午佳節下周末登場，今舉行粽愛飄香慶端午暨新住民模範家庭多元文化市集活動。記者翁唯真／攝影
端午佳節下周末登場，今舉行粽愛飄香慶端午暨新住民模範家庭多元文化市集活動。記者翁唯真／攝影

端午佳節下周末登場，桃園市長張善政今下午前往台灣客家文化館，出席「粽愛飄香慶端午暨新住民模範家庭多元文化市集」活動。張表示，端午節包粽子的習俗除台灣外，在中國大陸及東南亞也廣為流傳，具有跨文化意義。今日活動邀集新住民朋友共襄盛舉，展現桃園多元共融的城市特色，市府將持續努力，打造桃園成為新住民第2個家。

張善政說，桃園新住民人口為全台第2，市府婦幼局與客家局緊密合作，提供多元服務資源，協助新住民順利融入在地生活。他也提醒，陸籍新住民若針對近期發生除籍或其他事務上有疑問，均可洽詢婦幼局相關窗口，市府將提供必要協助。

市議員暨桃園市外籍配偶協會理事長楊朝偉表示，今日活動呈現多國粽子風味，包括客家粽、越南粽、緬甸粽等，讓新住民在端午佳節得以一解鄉愁，感謝市府及各界對協會的支持，使新住民服務及文化推廣順利推動。

婦幼局說，本次活動邀集桃園市榮民服務處、台灣客家茶文化館、榮欣志工大隊及八德區女青年會共同參與，現場並表揚3對新住民模範幸福家庭。活動設置20個文化體驗攤位，包括香包手作、HENNA手繪等互動體驗，讓民眾在品嚐各國美食之餘，更能認識多元文化魅力。

婦幼局指出，市府以「安心居桃」為政策核心，除於新住民文化會館提供多元服務外，也於市府一樓設有越南、印尼、泰國、菲律賓、緬甸及英語通譯駐點，並於南北區設置新住民家庭服務中心，期打造友善生活環境，協助新住民落地生根。

端午佳節下周末登場，今舉行粽愛飄香慶端午暨新住民模範家庭多元文化市集活動。記者翁唯真／攝影
端午佳節下周末登場，今舉行粽愛飄香慶端午暨新住民模範家庭多元文化市集活動。記者翁唯真／攝影
端午佳節下周末登場，今舉行粽愛飄香慶端午暨新住民模範家庭多元文化市集活動。記者翁唯真／攝影
端午佳節下周末登場，今舉行粽愛飄香慶端午暨新住民模範家庭多元文化市集活動。記者翁唯真／攝影

新住民 客家文化

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