敬老卡遭計程車拒載 竹縣府：加強宣導提升便利
民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天說，竹縣敬老卡每月補助500點社福點數，可運用多種交通等，長者說遭計程車拒載，縣府表示，將加強車隊宣導敬老友善服務，提升便利性。
蔡蕥鍹今天告訴中央社記者表示，縣府敬老卡每月補助500點，1點即1元社福點數，公車、幸福巴士、國道客運、計程車、台鐵及國民運動中心游泳館、體適能中心皆可使用。
她說，但有不少長者反映，持敬老卡搭計程車常遭拒載，司機一聽要用敬老卡付款，便以無車或設備不足為由推託；有人一天被拒5次，對竹縣老人福利看得到卻用不到，令人失望。
新竹縣政府社會處處長陳欣怡透過文字表示，去年3月15日社會處已邀集縣內四大計程車隊開會，確認各車隊皆有內部懲罰機制，且設有申訴專線，社會處隨後也製作「叫車小卡」，提供民眾便利的申訴管道。
陳欣怡表示，縣府5月7日與計程車隊會議後，車隊同意加強敬老友善宣導，社會處也將製作叫車小卡等，透過社區關懷據點與老人社團及身障團體等，協助長者與身障者學習數位工具，提升預約叫車便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言