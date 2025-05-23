中壢傳民眾打鉚釘鎖車占免費車位 桃園市長張善政喊拔

路邊未畫紅黃線的免費停車空間一位難求，桃園市中壢區出現民眾擅自在馬路邊緣打鉚釘並用鐵鍊鎖機車，防機車被移置及車位被別人停走，公共財變私人專屬，鄰里抱怨已久；桃園市議員黃崇真今在議會曝光此情，市長張善政允解決問題。

黃崇真接獲民眾陳情，在地上打鉚釘的民眾長期將自家汽車停在該位置，如果需要用車，就會以機車換走汽車，確保回家後，汽車有位置能停。有鄰居不滿他長期占用，將機車移走，未料他變本加厲，在地上打鉚釘，並用鐵鍊鎖機車，其他人都沒辦法用。

黃崇真表示，該狀況存在已久，但因為沒有人舉發，里長也沒通報，問題一直存在，市府應考慮是否畫設停車格，避免公共財淪為私人專屬。

張善政回應，無論該處畫不畫停車格，霸占公共財的問題就是要解決，鉚釘要拔掉。

警方表示，民眾擅自在道路打鉚釘鎖車等行為已經觸犯道路交通管理處罰條例，將依法告發，最重可處2400元罰鍰。另外，警方與環保局在清除道路障礙方面每月都有專案，去年共取締359件，今年截至目前也取締128件。

交通警察大隊呼籲，各種形式的障礙物如占用道路妨害交通，不僅嚴重影響市容，更可能危及其他用路人的生命安全，將加強取締。