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桃清潔隊招考435人...4143來報名 「這兩組」錄取率不到3%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市環保局隔兩年再招考清潔隊員，仍然相當搶手。圖／環保局提供
桃園市環保局隔兩年再招考清潔隊員，仍然相當搶手。圖／環保局提供

桃園市環保局時隔兩年，5月再招考清潔隊員，昨天報名截止，總計4143人報名年紀最輕16歲，最高62歲，預計錄取435人，平均錄取率約10.4%，相當於一般公務人員國家考試，不過清潔隊文書行政組錄取率2.8%，身心障礙組2.7%競爭激烈。

環保局長顏己喨指出，4143人報名其中男性2953名、女性占1190名，男女報考比例約3比1，具碩士學歷以上者有58名。

考試分兩階段，6月9日至15日為第一階段專業技能檢測，6月28日第二階段筆試，7月14日放榜，錄取結果將依考生成績高低排序，隨後依據各區中隊實際人力缺額辦理分發，力求人力配置最適化與地區服務平衡。

環境管理處長張書豪表示，考試分4個考區，報名的時候就要註明報考哪一個考區，第一考區（桃園、龜山、蘆竹）1149人報考，預計錄取141名，第二考區（中壢、平鎮、楊梅）1258人，預計錄取134名，第三考區（八德、大溪、龍潭）720人，預計錄取91名，第四考區（新屋、觀音、大園）報考438人，預計錄取54名。

另外還有電腦文書行政組351人報考，預計錄取10名，身心障礙組報考183人預計錄取5名，場(職)護組報考30人，預計錄取5名，木工組報考14人，預計錄取5名。

環保局說明，專業技能檢測6月9日至12日為駕駛組，測驗道路駕駛專業技術；6月14、15日一般隊員組及原住民族組之體能測驗，考30公尺負重折返跑合計60公尺，男性負重15公斤，女性8公斤；身心障礙組以資源回收分類測驗取代體能測驗。6月28日筆試，題庫已於5月13日公布題庫可上報名網站查詢。錄取人員預計今年8月起分批進用。

環保局長 桃園

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