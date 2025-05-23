桃園選殯儀館旁試辦大重機停機車格 使用率低計畫喊卡

桃園市交通局去年推大型重機可停機車格，擇定桃園區2座停車場試辦，結果一天停不到5輛，試辦時間過後未在推廣，但民代指其中一處位於殯儀館旁，質疑是試辦地點有問題；交通局允檢討，預計下半年尋適當風景區再試辦。

依據法規，大型重機只能停放汽車停車格，若占用機車停車格，輕則被舉發罰款，嚴重恐面臨拖吊，但規定引發重機族不滿，指車位難尋，而部分重機車身不大可停入機車格且不影響他人，應適度開放；為此，各地政府開始研議相關辦法，作法不一。

桃園市交通局去年2月推公有收費停車場重機可停機車格，擇定南門市場旁的南門公園地下停車場與桃園殯儀館後方的大有立體停車場試辦，試辦時間到去年6月30日止，結果使用率低，平均一天不到5輛，有時幾乎沒有，因此擴展計畫喊卡。

民進黨桃園市議員李宗豪表示，市府的試辦地點非重機族群活動範圍，大有立體停車場甚至位於殯儀館後面，地點不太對，以這裡的試辦結果推論重機族群沒有停車需求是很奇怪的事情。重機停汽車停車格會排擠汽車停車需求，有些縣市已開放重機可停路外機車格，桃園應能參考其做法，或者開放重機可停2個機車格。

交通局長張新福表示，當初擇定南平與大有2停車場試辦，主因這2個地方有一定使用率且未滿載，對有實際停車需求的民眾影響較小。按照現行法規，重機就是要停汽車停車格，無法停機車停車格，因此未來試辦會朝畫設重機停車格為主，在中央法規尚未修訂前，暫不考慮開放重機停一般機車格。至於未來試辦地點，有考慮在風景區執行，但試辦地點還在評估。