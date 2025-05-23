敬老卡叫小黃頻遭拒載！竹縣議員批「看得到吃不到」籲檢討

近期不少民眾反映持敬老卡搭計程車難叫或遭拒載情況，有民眾抱怨，叫車時業者會先詢問如何付款，一聽要以敬老卡叫車，便以沒有車或車上沒有安裝設備為由，拒絕民眾搭乘。有民眾甚至一天內被拒絕5次，縣議員蔡蕥鍹說，政府美意「看得到吃不到」，呼籲社會處盡快提出改善方案。

新竹縣議員蔡蕥鍹表示，縣府敬老卡每月補助500點，1點即1元社福點數，公車、幸福巴士、國道客運、計程車、台鐵及國民運動中心游泳館、體適能中心皆可使用。但民眾反映要使用敬老卡搭計程車時，往往遭拒。民眾也說竹市敬老卡用途廣泛，除了搭車亦可於藥局及農會消費，相當實用。

蔡蕥鍹痛批，長輩持敬老卡叫車被拒，縣府不檢討內控機制，反過來要民眾檢舉投訴司機，如果民眾一直叫不到車不斷被拒絕，除了檢舉就無其他辦法了嗎？相關獎懲機制不夠周延，才讓業者簽約後無視縣府合約精神。

她已向縣府社會處提出關切並要求提出具體改善方案。

新竹縣政府社會處回應去年3月15日社會處已邀集縣內四大計程車隊開會，確認各車隊皆有內部懲罰機制，且設有申訴專線，社會處隨後也製作「叫車小卡」，提供民眾便利的申訴管道。今年5月5日起新增「大文山衛星派遣車隊」，簽約車輛數已達162輛，使縣內計程車總數提升至2519輛，以紓解需求。

陳欣怡回應，今年5月7日再次與計程車隊開會，除車隊同意加強內部宣導敬老友善服務外，社會處未來也將重新製作叫車小卡、DM及電子傳單（EDM），透過社區關懷據點、老人社團及身障團體，強化宣導與教導年長者和身障人士使用數位工具，提升預約叫車的便利性。