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休旅車進不去？竹市園道五停車場限高1.8M 市府：預留緩衝
新竹市園道五停車場近期完工啟用，議員黃文政發現停車場限高僅1.8公尺，導致許多休旅車、廂型車及其他較高車輛無法進入。市府說明，淨高度實為2.1公尺，為避免民眾不清楚自身車輛高度，才訂定限高1.8公尺。
新竹馬偕醫院位於往返竹科的光復路上，一旁還有傳統市場，附近停車位嚴重缺乏，市府爭取前瞻預算，斥3.6億於一旁園道五闢建智慧地下停車場，2021年9月28日開工，卻因結構及部分工項複雜導致延宕，歷經3年工期後終於啟用。
園道五地下停車場規畫地下2層，汽車位246格，包含6格身心障礙專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及24格電動車位專用席，更引入車牌辨識、車位在席顯示、多功能繳費等智慧化的停車管理系統。
不過市議員黃文政發現，園道五停車場限高僅1.8公尺，明顯低於一般公有停車場標準，導致許多休旅車、廂型車及其他較高車輛無法進入停放，嚴重影響停車場使用效益與市民權益。
為確保停車場設施能夠合理滿足市民需求，提升停車便利性與使用率，黃文政建議市府盡速檢討限高設計，研議改善方案，以提升市民停車便利性及公共資源有效性。
新竹市政府交通處表示，園道五地下停車場不含機電管線跟照明燈具，淨高度為2.1公尺，設計符合建築技術規則建築設計施工編第62條規定。為避免民眾不清楚自身車輛高度，故停車場預留緩衝空間訂定限高1.8公尺。
此外，經查市面上休旅車高度約1.8公尺，多數休旅車皆能進場停放。車輛如超過高度，可至周邊路邊、路外及其他平面等可停放超過1.8公尺高度的停車場停放。
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