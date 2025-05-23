快訊

中選會今討論反廢死、重啟核三公投 若卡關綁罷免成空

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

聽新聞
0:00 / 0:00

休旅車進不去？竹市園道五停車場限高1.8M 市府：預留緩衝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市園道五停車場近期完工啟用，不過議員黃文政卻發現，停車場限高僅 1.8公尺，導致許多休旅車、廂型車及其他較高車輛無法進入。記者黃羿馨／攝影
新竹市園道五停車場近期完工啟用，不過議員黃文政卻發現，停車場限高僅 1.8公尺，導致許多休旅車、廂型車及其他較高車輛無法進入。記者黃羿馨／攝影

新竹市園道五停車場近期完工啟用，議員黃文政發現停車場限高僅1.8公尺，導致許多休旅車、廂型車及其他較高車輛無法進入。市府說明，淨高度實為2.1公尺，為避免民眾不清楚自身車輛高度，才訂定限高1.8公尺。

新竹馬偕醫院位於往返竹科的光復路上，一旁還有傳統市場，附近停車位嚴重缺乏，市府爭取前瞻預算，斥3.6億於一旁園道五闢建智慧地下停車場，2021年9月28日開工，卻因結構及部分工項複雜導致延宕，歷經3年工期後終於啟用。

園道五地下停車場規畫地下2層，汽車位246格，包含6格身心障礙專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及24格電動車位專用席，更引入車牌辨識、車位在席顯示、多功能繳費等智慧化的停車管理系統。

不過市議員黃文政發現，園道五停車場限高僅1.8公尺，明顯低於一般公有停車場標準，導致許多休旅車、廂型車及其他較高車輛無法進入停放，嚴重影響停車場使用效益與市民權益。

為確保停車場設施能夠合理滿足市民需求，提升停車便利性與使用率，黃文政建議市府盡速檢討限高設計，研議改善方案，以提升市民停車便利性及公共資源有效性。

新竹市政府交通處表示，園道五地下停車場不含機電管線跟照明燈具，淨高度為2.1公尺，設計符合建築技術規則建築設計施工編第62條規定。為避免民眾不清楚自身車輛高度，故停車場預留緩衝空間訂定限高1.8公尺。

此外，經查市面上休旅車高度約1.8公尺，多數休旅車皆能進場停放。車輛如超過高度，可至周邊路邊、路外及其他平面等可停放超過1.8公尺高度的停車場停放。

園道五地下停車場規畫地下2層，汽車位246格，包含6格身心障礙專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及24格電動車位專用席。記者黃羿馨／攝影
園道五地下停車場規畫地下2層，汽車位246格，包含6格身心障礙專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及24格電動車位專用席。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府交通處表示，市面上休旅車高度約1.8公尺，多數休旅車皆能進場停放。車輛如超過高度，可至周邊路邊、路外。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府交通處表示，市面上休旅車高度約1.8公尺，多數休旅車皆能進場停放。車輛如超過高度，可至周邊路邊、路外。記者黃羿馨／攝影

車位 停車場 休旅車

延伸閱讀

小米休旅車YU7亮相 要壓倒特斯拉Model Y

改建工程未防護害行人摔斷牙 竹市文化局判國賠45.8萬

藍議員請假卻代投票選召委 竹市議會：符合規範

竹市文化中心改建 水管絆倒行人遭判國賠6萬餘元

相關新聞

中正路改名？ 張善政：沒考慮，改下去不得了

內政部推中正路改名引發議論，台中市長盧秀燕日前對此曾說「吃飽太閒」。桃園市長張善政昨赴議會質詢，被議員問及此事表示，盧市...

休旅車進不去？竹市園道五停車場限高1.8M 市府：預留緩衝

新竹市園道五停車場近期完工啟用，議員黃文政發現停車場限高僅1.8公尺，導致許多休旅車、廂型車及其他較高車輛無法進入。市府...

苗栗大倫國中將遷校 籃球場保留使用

苗栗市大倫國中分校預定地面臨地主要求解編還地的壓力，全校將遷離育英街現址；大倫國中是JHBL國中甲組籃球聯賽的勁旅，縣議...

桃園資優教育資源北多南少？ 教育局：不偏廢

桃園發展資優教育、雙語創新學校以來，有民代發現資源北多南少，昨在議會反映家長為了孩子就讀得「逐水草而居」，質疑桃園南北教...

苗栗市公所規畫聯合行政中心 縣長鍾東錦：不是很贊同

苗栗市公所計畫拆除現有老舊辦公廳舍，並改建聯合行政中心，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，3月間他在縣務會議中提報...

北部最難爬中級山頻迷路山難 北插天山鍛練山搜技能

桃園市復興區北插天山是北部最難攀登的中級山，兩年來發生多起迷路或山難事件，消防局第四大隊消防員30多人今天赴北插天山辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。