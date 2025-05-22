苗栗市公所規畫聯合行政中心 縣長鍾東錦：不是很贊同

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所計畫拆除老舊辦公廳舍，改建聯合行政中心，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，3月間他在縣務會議中提報告，總經費估計20至30億元，議員鄭碧玉詢問縣府的看法。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所計畫拆除老舊辦公廳舍，改建聯合行政中心，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，3月間他在縣務會議中提報告，總經費估計20至30億元，議員鄭碧玉詢問縣府的看法。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所計畫拆除現有老舊辦公廳舍，並改建聯合行政中心，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，3月間他在縣務會議中提報告，總經費估計20億至30億元，縣長鍾東錦也原則同意，不過今天縣議員鄭碧玉針對此案提出質詢，鍾東錦表態強調他不太贊同縣轄管單位加入聯合行政中心，但可以討論。

鍾東錦說，他也告知余市長樓層高度不要超過縣府，對未來有夢想很好，但必須務實，20億至30億的大案想爭取補助，縣府不可能編列那麼多預算補助，即使市公所獲得中央補助1億元，剩餘的20多億經費也要不到，全案的可能性太低，還是實事求是比較好。

余文忠表示，鍾縣長主要顧慮在於財源，至於樓層高度問題很好解決，只要調整基地面積，降低樓層高度、增加樓地板坪數就可解決，市公所有充足基地，他也知道縣長是為他好，市公所不會唱反調，也會尊重縣長指示，「但小孩還是會長大」，苗栗市是縣治所在地，他著眼苗栗市的長遠發展及便民，因此找建築師規畫現代化大樓風格，這僅是前置作業，能完成已是十多年後的事，他任上達到50年老舊廳舍拆除的標準，因此想為苗栗市的未來發展思考，在台北七、八樓算是很矮的建築，苗栗未來也可能發展成為大樓林立的城市，屆時七、八樓的高度，並不會讓人覺得太突兀。

苗栗市公所辦公廳舍已逾50年歷史，建築老舊且欠缺完善的無障礙動線，余文忠計畫併同相鄰的市民代表會、清潔隊辦公室、建功社區活動中心，並納入地政、戶政事務所及衛生所，在市公所原址改建聯合行政中心，納入各單位合署，預計9月完成可行性評估報告。

余文忠表示，為解決南苗市場米市街、中山路路口長期汽機車壅塞亂象，對面的軍方1100坪土地迄今閒置，他詢問確定兩、三年內軍方沒有任何開發計畫，也不會去蓋社宅，既然如此不如先提供苗栗使用，目前國產署、軍方已同意市公所租用，市公所現已著手鋪設柏油，未來一、二個月後開放給上午買菜的市民停放汽機車，目前客委會很支持客庄改善傳統市場，中央未來如果肯撥用土地給縣府或市公所，屆時可再找財源興建有冷氣的新型市場。

苗栗市公所計畫拆除老舊辦公廳舍，改建聯合行政中心，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，3月間他在縣務會議中提報告，總經費估計20至30億元，議員鄭碧玉詢問縣府的看法。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所計畫拆除老舊辦公廳舍，改建聯合行政中心，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，3月間他在縣務會議中提報告，總經費估計20至30億元，議員鄭碧玉詢問縣府的看法。記者胡蓬生／攝影
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苗栗市公所計畫拆除老舊辦公廳舍，改建聯合行政中心，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，3月間他在縣務會議中提報告，總經費估計20至30億元，議員鄭碧玉詢問縣府的看法。記者胡蓬生／攝影

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