桃園資優教育資源北多南少？ 教育局：不偏廢

桃園發展資優教育、雙語創新學校以來，有民代發現資源北多南少，昨在議會反映家長為了孩子就讀得「逐水草而居」，質疑桃園南北教育資源不均。教育局長劉仲成強調，資源各有挹注，以雙語教育師資而言覆蓋率有9成，教育不因南北而偏廢。

民進黨市議員王珮毓昨在議會總質詢指出，桃園市興辦資優班的學校南北落差懸殊，北桃園設有資優班的國中共16所、南桃園僅9所，尤其南區9所興辦資優班學校之中6所實施總量管制，家長為了孩子就讀問題，被迫「逐水草而居」，搬到有名額的學區。

不僅資優班北多南少，王珮毓也提到資優班種類也差很多，北桃園數理資優班有19班、英文資優班有12班、其他類型資優班有6班，南桃園數理僅11班、英文7班，其他類型更只有1班。

劉仲成表示，學生資優評鑑須經過考試，過去報考人數本就呈現北多南少，通過評鑑人數也是北區比較多，因此北區學校比較有機會設資優班，南區雖然資優班不多，但不代表沒有輔導資優生的資源。並強調學校即使沒有資優班，在教學方面還是給通過評鑑的學生較多輔導。

另，近年因應國家雙語政策上路，王珮毓也反映雙語創新學校同樣北多南少，且國小7所、國中僅3所，家長都擔心銜接問題；桃園是國門之都，要與國際接軌，市府應該加強雙語教育。

教育局說明，雙語創新學校是指學校除了英語文課程外，彈性學習課程至少有一堂是英語相關主題課程，且每周課程至少3分之1以上採雙語授課，且學校至少有1名外籍教師。

針對民代反映，劉仲成說，依國民教育法規定，公立國民中小學須按學區分發入學，桃園雙語創新學校的國中小比例以此標準來看差不多，且雙語創新教學計畫與學校課程教育規畫安排、老師能力有關；桃園努力厚植學生雙語能力，英語老師1400多名，另有900多名雙語老師，在雙語教學方面，覆蓋率已達9成。