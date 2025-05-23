中正路改名？ 張善政：沒考慮，改下去不得了

內政部推中正路改名引發議論，台中市長盧秀燕日前對此曾說「吃飽太閒」。桃園市長張善政昨赴議會質詢，被議員問及此事表示，盧市長這句話也反映桃園市府的心聲，並認為「改下去不得了」，沒有考慮這麼做。

桃園市國民黨議員楊朝偉質詢說，內政部希望中正路改名，其實這個議題已經討論很多次，前市長鄭文燦任內也曾做過評估，當時覺得勞民傷財，最後不了了之。

張善政表示，中正路如果改名會造成很大的困擾，所有居住在這條路的民眾，身分證和郵遞地址、房屋權狀等都要變更，改下去不得了，「我覺得不要去動它」，畢竟這麼多年大家已經叫習慣了。盧秀燕對此曾說「吃飽太閒」，這句話其實也反映桃園市府的心聲。

民政局統計，桃園除龜山區，其他12個行政區都有「中正路」，門牌數2萬3013面，戶數約2萬0711戶，設籍人數4萬6026人，道路更名後，包括門牌、身分證件、公用事業及金融機構等文件資料皆須變動，尤其變更商業登記門牌地址程序繁瑣，影響層面廣泛。若還要納入「中正一路」、「中正二路」等包含「中正」字樣的路名，影響層面可能更廣。

民政局指出，依桃園市道路命名及門牌編釘作業要點，既有道路更名應取得更名範圍內建築物所有權人逾5分之1連署，並提出一項命名建議及理由，送戶政事務所審查通過，由區公所辦理意見調查，徵得更名範圍內建築物所有權人逾3分之2同意，報市府核定。