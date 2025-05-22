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北部最難爬中級山頻迷路山難 北插天山鍛練山搜技能

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園消防員30多人赴北部最難攀登的北插天山山域訓練，強化消防員快速找到登山迷路者技巧。圖／消防局提供
桃園消防員30多人赴北部最難攀登的北插天山山域訓練，強化消防員快速找到登山迷路者技巧。圖／消防局提供

桃園市復興區北插天山是北部最難攀登的中級山，兩年來發生多起迷路或山難事件，消防局第四大隊消防員30多人今天赴北插天山辦理山域訓練課程，訓練消防人員熟悉山域環境及提升救援能力，大隊長陳莉婷說，這次訓練特別強化消防員定位搜尋與離線地圖應用技能，快速找到登山迷路者救援。

桃園、新北交界的北插天山，又稱塔開山，標高1727公尺，登山界稱為小百岳之一，是北部最難攀登的中級山，適合山友登百岳行前的訓練場，北插登山步道也是許多民眾登山路線，殊不知，北插天山暗藏危險，兩年來，先後發生祖孫6人迷路受困、山友登山迷路受傷，及舅舅外甥爬北插天山，造成舅舅不幸墜谷身亡案件，救難人員也不敢輕忽。

消防局第四大隊為貼近山區實際搜救任務，選擇有難度的北插天山辦理山域訓練課程，集結山域與近山域消防單位總共30多名消防員、分5組投入山區救援及體技能強化訓練，由資深教官教授在山域地形有效前進指定座標點技巧、示範野炊、INREACH衛星通信裝置操作及地圖判讀等訓練讓年輕消防員在山救援任務，可以簡易烹飪，延長山區搜救生存能力。

陳莉婷表示，北插天山山形峻峭、路線複雜，登山客迷途遲歸案件層出不窮，為充實消防員山域搜救技能，選擇北插天山實地訓練，特別強化消防員定位搜尋與離線地圖應用技能，透過模擬山域無通信訊號，運用GPS定位路線判斷，快速導航搜尋找到迷路者 ，也提醒民眾攀登北插天山，如果沒有一定山域基礎千萬不可貿然入山。

桃園消防員30多人赴北部最難攀登的北插天山山域訓練，利用定位強化消防員快速找到登山迷路者技巧。圖／消防局提供
桃園消防員30多人赴北部最難攀登的北插天山山域訓練，利用定位強化消防員快速找到登山迷路者技巧。圖／消防局提供
桃園消防員30多人赴北部最難攀登的北插天山山域訓練，學習野炊及定位強化消防員快速找到登山迷路者。圖／消防局提供
桃園消防員30多人赴北部最難攀登的北插天山山域訓練，學習野炊及定位強化消防員快速找到登山迷路者。圖／消防局提供
桃園消防員30多人赴北部最難攀登的北插天山山域訓練，強化消防員快速找到登山迷路者技巧。圖／消防局提供
桃園消防員30多人赴北部最難攀登的北插天山山域訓練，強化消防員快速找到登山迷路者技巧。圖／消防局提供

消防員 山友 地圖

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