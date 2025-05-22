竹東大禾埕要販售特色農產品？ 竹縣文化局納規畫

新竹縣竹東大禾埕今年完工，將提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間。新竹縣議員楊昌德今天質詢時建議，內部設計應與農會合作，規畫販售當地特色農產品。新竹縣文化局也表示，將會納入規畫。

楊昌德指出，竹東大禾埕今年完工，接著進入細部規畫，大禾埕是客家人以前務農後，大家一起休息的地方，竹東逾6成人口為客家人，針對內部空間規畫及設計，建議招商時應與竹東農會合作設立賣場，販售有機蔬果，輔導產銷履歷機制。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，竹東大禾埕預計於2026年室內裝修，目前已獲財政部補助，總經費250萬元辦理促參前置作業，相關作業已將在地產業納入規畫，未來會在招商時公開說明。

新竹縣農業處長傅琦微表示，針對議員提案，將會同文化局協助在地農產品，幫助農民多增加一個據點，文化局過去新瓦屋的經驗，與縣農會合作設立直銷站，成績亮眼，彼此合作可促進地方發展。

楊昌德也提到竹科三期計畫，並肯定縣府預先規畫打通竹科三期與台知園區之聯絡道，避免如今的光明路大塞車。他也極力爭取光明路水溝加蓋，因物價上漲，先前預估需要8000萬元經費，現已飆漲至1.2億元，希望縣府取得增獲配的185億元稅款後，能優先辦理此案。

產發處長陳偉志說明，竹科三期公益性及必要性評估進度部分，由內政部土地徵收審議小組進行審查，今年3月26日已召開第2次專案小組會議，目前已獲專案小組委員共識，待小組會議結論修正後，將提報內政部土地徵收審議小組大會進行審查。

陳偉志表示，台知園區目前於內政部都市計畫委員會審議程序中，經過縣府與經濟部協調辦理聽證作業相關事宜後，預計今年7月舉辦聽證前說明會，並於12月辦理正式聽證，後續將送內政部都市計畫委員會審議。