桃園「中正路」若改名不得了 至少4.6萬人要換身分證

行政院內政部推中正路改名，引發各界議論。國民黨桃園市議員楊朝偉今在議會質詢此議題，桃園市長張善表示「沒有考慮這麼做」。

楊朝偉指出，內政部希望中正路改名，其實這個議題已經討論很多次，前市長鄭文燦任內也曾做過評估，當時覺得勞民傷財，最後不了了之；楊朝偉也說，中央應該早依些該做的事情做，不然每次換總統就要改一次路名。

張善政表示，中正路如果改名，會造成很大的困擾，改下去不得了，「我覺得不要去動它」，畢竟這麼多年大家已經叫習慣了；台中市長盧秀燕對更名一事曾說「吃飽太閒」。張善政說，這句話也反映桃園市府的心聲。

民政局補充，按桃園市道路命名及門牌編釘作業要點，既有道路更名應取得更名範圍內建築物所有權人逾五分之一連署，並提出一項命名建議及理由，送道路所在地戶政事務所審查。戶政事務所審查通過後，由區公所辦理意見調查，徵得更名範圍內建築物所有權人逾三分之二同意，才能報市府核定。

桃園除了龜山，其他12個行政區都有「中正路」，門牌數2萬3013面，戶數約2萬0711戶，設籍人數達4萬6026人，道路更名後，民眾門牌、身分證件、公用事業及金融機構等文件資料皆須變動，尤其變更商業登記門牌地址程序繁瑣，影響層面廣泛。另外，此情形是未包括「中正一路」、「中正二路」等包含「中正」字樣的路名，若涵蓋，影響層面可能更廣。

民政局表示，從未做過更名相關調查，目前也沒收到民眾提出更名申請，若未來民眾有更名需求，將責成各戶政事務所依規定辦理。