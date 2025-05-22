快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東化纖爆炸釀2死19傷...12人復工 新竹縣府組律師團協助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸造成2死19傷，目前19名傷者，已有12位勞工復工、3位返家休養、3位於醫養機構療養、1位尚在住院治療。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸造成2死19傷，目前19名傷者，已有12位勞工復工、3位返家休養、3位於醫養機構療養、1位尚在住院治療。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸造成2死19傷，勞動黨新竹縣議員羅美文今在議會質詢時，關心傷亡者後續處置。新竹縣長楊文科表示，已協助籌組律師團替家屬爭取權益；職安署表示，目前仍在分區試運轉確認安全中，勞檢結果尚未定案。

曾於遠東化纖服務的羅美文質詢時指出，遠東化纖早期老員工熟悉運作、盡忠職守，讓產能品質均提升，甚至海外公司也前來取經，未料後來管理層變革，導致新進員工未能獲得經驗傳承，人力青黃不接，造成憾事發生。

羅美文說，縣府雖提供「勞資爭議調解律師陪同」及訴訟補助（每審3萬元），但遠東化纖職災案涉及複雜舉證，如設備老舊、企業隱匿工安紀錄，受害家庭需長期法律支援，而非僅限於單次調解或片段補助。

根據勞動黨調查，新竹縣勞工權益補助辦法2018年因申請門檻過高，導致0人申請，對比勞動部「訴訟期間生活費補助」，縣府僅補助訴訟費，卻忽略勞工訴訟期間的生存需求，形同迫使弱勢家庭放棄求償。羅美文也建請縣府應組織律師團，提供家屬法律的協助，也請勞工處肩負起相關責任。

新竹縣勞工處代理處長蔡淑貞表示，遠東化纖爆炸造成2名員工死亡、19名員工受傷，目前19名傷者，已有12位勞工復工、3位返家休養、3位於醫養機構療養、1位尚在住院治療，所有職災勞工治療及休養期間公司薪資照發、治療期間支出及後續復健相關費用亦均由公司支付。

勞工處指出，已於今年3月27日召開職災勞工權益說明會，邀請職災勞工、家屬及勞保局、健保局、新竹縣衛生局及專業律師等出席，提供職災勞工家屬相關之資源及協助，並協助2位勞工死亡遺屬申請勞資爭議調解。

新竹縣政府已組成調解委員會，調解委員均為有調解經驗的律師團，聘請律師所需費用由縣府支付，以協助家屬請求法定補償及民法賠償，對於受職災之勞工，縣府將持續關懷，並提供必要之協助，以保障勞工權益。

至於勞動檢查部分，勞動部職安署表示，關於遠東新新埔化纖廠一案，目前仍在分區試運轉確認安全中，至於勞檢結果仍在調查中，尚未定案。

新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸造成2死19傷，勞動黨新竹縣議員羅美文今在議會質詢時，關心傷亡者後續處置。記者黃羿馨／攝影
新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸造成2死19傷，勞動黨新竹縣議員羅美文今在議會質詢時，關心傷亡者後續處置。記者黃羿馨／攝影

職災 新竹 律師

延伸閱讀

鄭文燦案勘驗市府會議內容 律師團：檢方刻意誤導密會協商

吸毒暴斃遭荒郊埋屍竹縣山區 檢警挖屍揭真相

竹縣遭中央刪20.68億元 教育經費砍最多

影／新竹縣警官疑涉性侵多位堂妹案曝光 警局表態配合調查

相關新聞

內政部推中正路改名？桃園張善政沒考慮：改下去不得了

行政院內政部推中正路改名，引發各界議論。國民黨桃園市議員楊朝偉今在議會質詢桃園市長張善政對此事看法，張表示「改下去不得了...

竹東大禾埕要販售特色農產品？ 竹縣文化局納規畫

新竹縣竹東大禾埕今年完工，將提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間。新竹縣議員楊昌德今天質詢時建議，內部...

桃園「中正路」若改名不得了 至少4.6萬人要換身分證

行政院內政部推中正路改名，引發各界議論。國民黨桃園市議員楊朝偉今在議會質詢此議題，桃園市長張善表示「沒有考慮這麼做」。

遠東化纖爆炸釀2死19傷...12人復工 新竹縣府組律師團協助

新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸造成2死19傷，勞動黨新竹縣議員羅美文今在議會質詢時，關心傷亡者後續處置。新竹縣長...

桃園將辦首場海洋音樂祭 張善政曝進度及地點

桃園市海岸線優美，市府打造珍珠海岸發展觀光，桃園市長張善政今前往新屋區海洋客家休閒農業區遊客中心視察表示，新屋區公所過去...

三峽車禍引關注 竹縣民代關切學區交通安全

新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，新竹縣議員林禹佑今天在議會質詢時關心竹縣校園周邊安全，特別提及在舊城區的學校可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。