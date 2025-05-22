遠東化纖爆炸釀2死19傷...12人復工 新竹縣府組律師團協助

新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸造成2死19傷，勞動黨新竹縣議員羅美文今在議會質詢時，關心傷亡者後續處置。新竹縣長楊文科表示，已協助籌組律師團替家屬爭取權益；職安署表示，目前仍在分區試運轉確認安全中，勞檢結果尚未定案。

曾於遠東化纖服務的羅美文質詢時指出，遠東化纖早期老員工熟悉運作、盡忠職守，讓產能品質均提升，甚至海外公司也前來取經，未料後來管理層變革，導致新進員工未能獲得經驗傳承，人力青黃不接，造成憾事發生。

羅美文說，縣府雖提供「勞資爭議調解律師陪同」及訴訟補助（每審3萬元），但遠東化纖職災案涉及複雜舉證，如設備老舊、企業隱匿工安紀錄，受害家庭需長期法律支援，而非僅限於單次調解或片段補助。

根據勞動黨調查，新竹縣勞工權益補助辦法2018年因申請門檻過高，導致0人申請，對比勞動部「訴訟期間生活費補助」，縣府僅補助訴訟費，卻忽略勞工訴訟期間的生存需求，形同迫使弱勢家庭放棄求償。羅美文也建請縣府應組織律師團，提供家屬法律的協助，也請勞工處肩負起相關責任。

新竹縣勞工處代理處長蔡淑貞表示，遠東化纖爆炸造成2名員工死亡、19名員工受傷，目前19名傷者，已有12位勞工復工、3位返家休養、3位於醫養機構療養、1位尚在住院治療，所有職災勞工治療及休養期間公司薪資照發、治療期間支出及後續復健相關費用亦均由公司支付。

勞工處指出，已於今年3月27日召開職災勞工權益說明會，邀請職災勞工、家屬及勞保局、健保局、新竹縣衛生局及專業律師等出席，提供職災勞工家屬相關之資源及協助，並協助2位勞工死亡遺屬申請勞資爭議調解。

新竹縣政府已組成調解委員會，調解委員均為有調解經驗的律師團，聘請律師所需費用由縣府支付，以協助家屬請求法定補償及民法賠償，對於受職災之勞工，縣府將持續關懷，並提供必要之協助，以保障勞工權益。