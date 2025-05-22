桃園將辦首場海洋音樂祭 張善政曝進度及地點

桃園市海岸線優美，市府打造珍珠海岸發展觀光，桃園市長張善政今前往新屋區海洋客家休閒農業區遊客中心視察表示，新屋區公所過去做了許多努力，讓海岸變更好，市府環保局今年也將成立全國第1處海廢細分類廠，將各式廢物分類再利用，而觀旅局也在規畫於竹圍漁港舉行桃園第1次的海洋音樂祭，持續打造桃園海岸特色。

2021年經行政院農業委員會核定成立「海洋客家休閒農業區」，沿海遊憩資源涵蓋新屋區永安里、笨港里、深圳里、蚵間里等4個里，總面積達587公頃，北起後湖溪、南至福興溪，區內景點豐富，包括永安漁港、永安海螺文化體驗園區、笨港灣海灘、牽罟文化館、綠色隧道及百年石滬群等。

去年休區遊客中心榮獲環境部環境教育設施場所評鑑為優良，主推3種以生態保護、永續漁業、牽罟文化、植物多樣性和生物多樣性為主題特色教案，結合濱海自然景觀、豐富的生態資源與海岸文化教育資源，是全桃園唯一以海客文化、漁業體驗為主題的休閒農業區。

張善政致詞表示，新屋區公所將永安漁港周邊海岸不只清理還有整建道路，也看到海客協會有年輕人願意站出來，替偏鄉投入精力，並發展出特色，讓人相當感動，未來有需要將持續協助。

張善政說，其實環保局、農業局、客家局及觀光局也都扮演重要角色，像石滬及海客文化等，就交由客家局推廣。還有舉行的淨灘活動人數逐年增加，也是因為海漂垃圾漂至海岸，需要清理，因此環保局今年將成立全國第1處海廢細分類廠，將各式廢物分類再利用。

張善政表示，而農業局則是跟中壢區漁會合作無間，永安漁港漁市每逢假日人潮眾多，持續維護環境及發展。而觀旅局的重頭戲，就是中央跟市府公4.9億要從竹圍到永安漁港打造珍珠海岸，將逐步完善設施，「以後大家不只會進來上廁所」。

張善政最後說，觀旅局也在規畫全桃園第1場海洋音樂祭，預計在竹圍漁港舉辦，大家可以期待，逐步將海岸特色打造，讓大家看到桃園海岸不簡單。