三峽車禍引關注 竹縣民代關切學區交通安全

新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，新竹縣議員林禹佑今天在議會質詢時關心竹縣校園周邊安全，特別提及在舊城區的學校可能受限時空背景影響，較難改變。新竹縣長楊文科也回應，盡力讓學童安全上學、回家。

新竹縣議會第20屆第5次定期會今天總質詢，林禹佑提到，先前就有很多家長跟他反應，包括竹北高中、義民中學、竹北國小、竹北國中、新社國小、安興國小、仁愛國中、竹仁國小等很多學生每天都走在危險之中，盼給他們一條安全的道路，希望也能規畫綠底人行道。

林禹佑特別提及，在舊城區的學校可能受限時空背景影響，較難改變，但仍希望教育局、交通旅遊處等單位「能改變就盡量去改變」。

楊文科表示，縣府十分注重校園的通學安全，也在全力改造中，會一一按照期程執行，盡力讓學童安全上學、回家。楊文科也提醒，雖現在大多駕駛在路口會以行人為優先，但他也提醒行人，在穿越馬路前，也務必眼看四面、耳聽八方，以保障自身。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州回應，除了教育局執行校園周邊的通學步道工程外，部分區域亦有畫設交通寧靜區，車輛行駛時速必須降到30公里以下。

林禹佑也提及，剴剴案引發全國關注，不知社會處是否有以此案做為檢討？社會處長陳欣怡回應，內部有檢討會議，中央在議員所關心的保母及社工部分，有發布相關指引，社會處亦請居家托育服務中心加強訪視輔導，針對保母受託照顧安置幼兒的部分，亦有篩選保母並安排職前及在職訓練。

此外，在社工的部分，也有加強教育訓練，社工亦有督導協助，落實內部督導機制，若有不足也會請外部專家督導，針對特殊個案也會開個案檢討，盡力落實兒少保護。

林禹佑同時也關心校園教師的心理健康問題，教育局長楊郡慈表示，目前有委外計畫，提供教師1年6次免費諮商，透過專業輔導系統協助教師，林禹佑則提醒，希望落實宣導，讓教師可善用此系統，並盼望教育局與衛生局可橫向合作，注重教師的身心健康。