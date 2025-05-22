桃園生物多樣性復育有成 瀕危物種逐年回歸

今天是國際生物多樣性日，桃園市副市長蘇俊賓在臉書分享桃園市生物多樣性保育成果，其中，瀕臨絕種的赤腹游蛇從個位數增加到28隻，二級保育類黃鸝、領角鴞也有穩定築巢紀錄。他直言，這些都是桃園透過跨局處整合與民間團體協力，才讓瀕危物種成功復育、生態環境逐年改善，希望桃園的生物多樣性可以一年比一年精采。

蘇俊賓指出，桃園擁有獨特的自然環境，早年是許多台灣原生動植物的重要棲地。隨著城市發展，這些物種面臨存續挑戰，為此，市府整合農委會林保署、水務局、工務局、農業局與環保局等單位，並與桃園市野鳥學會、荒野保護協會桃園分會、台灣濕地復育協會等民間團體合作，建立生態保護及復育網絡。

蘇俊賓提到，桃園的特殊地形地質，包括大漢溪切割的河階、崖線地形下的濕地湧泉、數千埤塘水圳及分布廣泛的黏土層，創造了獨特的生物多樣性環境。早期許多台灣原生動植物都在桃園採集記錄，如今在台大保種培育的台灣原生種紅鬚稻（鬼仔稻），也是在八德發現。

他強調，在都市開發過程中為生態留下空間，有計畫地創造生物多樣性環境，是市府的重要課題。「我們不只建設，也關注生物多樣性」，桃園市生物多樣性保育則聚焦於大嵙崁地質公園、山豬湖生態親水園區、大溪南興社區一口田、大湳森林公園、大園華興池生態埤塘公園、許厝港溼地、高榮野生動物保護區等重點場域。

蘇俊賓表示，近年桃園復育成果令人振奮，像是瀕臨絕種的赤腹游蛇在龍潭區八德里池塘，從2023年個位數增加到今年發現28隻；大園華興池成功復育長葉茅膏菜208株、寬葉毛氈苔81株、異蕊草63株，並在大湳森林公園建立第二處復育場所。

大湳森林公園鳥類已增加至84種，包含二級保育類黃鸝、領角鴞都有穩定築巢紀錄，翠鳥連續兩年在人工土堤築巢。楊梅高榮野生動物保護區作為全台唯一台北赤蛙復育地，5月也發現71隻台北赤蛙，區內有鳥類38種、蛙類8種、爬蟲類17種。

許厝港濕地透過感潮濕地營造、電子圍籬、24小時水質監測等措施，打造友善棲地環境，目前記錄近250種鳥類，數量從4千多隻成長到近1萬隻，包含一級保育類黑面琵鷺、二級保育類唐白鷺及小燕鷗都逐漸增加。