快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園新景點＋1 新屋頭洲里數十年荒蕪年底將有2步道

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工。圖／桃園市工務局提供
桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工。圖／桃園市工務局提供

桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工，將打造綠美化步道及廣場預留YouBike設站空間。

根據新屋戶政事務所統計，至今年4月底止，頭洲里人口數達5924人，位居新屋各里人口數第1名。不過該片埤塘及公園預定地已畫定許久，但礙於有私人土地產權，及多單位管理土地，產權複雜，加上民族路六段公園用地其權屬多為私人所有，其土地所有權人反對，因此一直卡關未開發。

桃園市長張善政今出席動工典禮表示，桃園埤塘眾多，頭洲里上這塊用地，也是一片大埤塘，總面積約3.1公頃，但牽涉到民宅及土地所有權人多，要花相當多時間來取得用地，因此先開闢0.16公頃並設置2條步道，未來民眾清晨及黃昏散步可以看美好景致，也相當舒服。目前開發工程雖範圍小，不過基地面積大，這只是第一步，將逐步慢慢開發。

工務局說，計畫基地位於桃園市新屋區頭洲里，地處新屋區、中壢區及楊梅區交界處，生態資源豐富，是當地鳥類及野生動物的重要棲地，且周邊綠樹成蔭、環境優美，極具發展潛力。交通區位鄰近國道一號楊梅交流道與台66線快速道路，並靠近市道114線及縣道115線，區域聯外條件良好，可有效串聯新屋、中壢與楊梅生活圈。

第1期工程以活化土地、提升生態價值為目標，北側入口廣場預留YouBike設站空間，便利民眾綠色出行；林蔭廣場提供舒適聚會與休憩場所；療癒香氛步道透過特色植栽設計，營造鳥語花香、五感體驗的自然氛圍；湖畔林蔭步道則設有緩坡道，提升通行無礙性；而眺景平台則設於堤頂，可遠眺埤塘全景，搭配座椅與遮蔭，營造絕佳賞景與放鬆空間。

桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工。圖／桃園市工務局提供
桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工。圖／桃園市工務局提供
桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工。記者翁唯真／攝影

綠美化 中壢

延伸閱讀

內政部推中正路改名？桃園張善政沒考慮：改下去不得了

桃園抽檢端午食材 1廠商脆筍片不合格 最重可罰300萬

桃園高中生獲三鐵半程賽第一名 市長張善政期勉持續勇敢追夢

端午節暖心團體送粽子 供寒士享用更拉回迷途人

相關新聞

內政部推中正路改名？桃園張善政沒考慮：改下去不得了

行政院內政部推中正路改名，引發各界議論。國民黨桃園市議員楊朝偉今在議會質詢桃園市長張善政對此事看法，張表示「改下去不得了...

桃園將辦首場海洋音樂祭 張善政曝進度及地點

桃園市海岸線優美，市府打造珍珠海岸發展觀光，桃園市長張善政今前往新屋區海洋客家休閒農業區遊客中心視察表示，新屋區公所過去...

三峽車禍引關注 竹縣民代關切學區交通安全

新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，新竹縣議員林禹佑今天在議會質詢時關心竹縣校園周邊安全，特別提及在舊城區的學校可能...

桃園生物多樣性復育有成 瀕危物種逐年回歸

今天是國際生物多樣性日，桃園市副市長蘇俊賓在臉書分享桃園市生物多樣性保育成果，其中，瀕臨絕種的赤腹游蛇從個位數增加到28...

桃園新景點＋1 新屋頭洲里數十年荒蕪年底將有2步道

桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是...

後龍好望角4萬株百合花綻放 造訪賞花搭配無敵海景

苗栗縣後龍鎮公所近年來在南港里的好望角，廣植原生百合及鐵炮百合達4萬株，時序進入花期，迎風搖曳的百合花，襯托好望角大型風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。