桃園新景點＋1 新屋頭洲里數十年荒蕪年底將有2步道

桃園市新屋頭洲里上用地面積約3.1公頃，於1990年被畫定為都市計畫預定地，並規畫興建公一公園，不過數十年過去，該地仍是一片荒蕪，現終於迎來轉機，公1公園綠美化工程將分期施作，第1期基地面積約0.16公頃，工程總經費為1000萬元，今動工預計今年11月竣工，將打造綠美化步道及廣場預留YouBike設站空間。

根據新屋戶政事務所統計，至今年4月底止，頭洲里人口數達5924人，位居新屋各里人口數第1名。不過該片埤塘及公園預定地已畫定許久，但礙於有私人土地產權，及多單位管理土地，產權複雜，加上民族路六段公園用地其權屬多為私人所有，其土地所有權人反對，因此一直卡關未開發。

桃園市長張善政今出席動工典禮表示，桃園埤塘眾多，頭洲里上這塊用地，也是一片大埤塘，總面積約3.1公頃，但牽涉到民宅及土地所有權人多，要花相當多時間來取得用地，因此先開闢0.16公頃並設置2條步道，未來民眾清晨及黃昏散步可以看美好景致，也相當舒服。目前開發工程雖範圍小，不過基地面積大，這只是第一步，將逐步慢慢開發。

工務局說，計畫基地位於桃園市新屋區頭洲里，地處新屋區、中壢區及楊梅區交界處，生態資源豐富，是當地鳥類及野生動物的重要棲地，且周邊綠樹成蔭、環境優美，極具發展潛力。交通區位鄰近國道一號楊梅交流道與台66線快速道路，並靠近市道114線及縣道115線，區域聯外條件良好，可有效串聯新屋、中壢與楊梅生活圈。