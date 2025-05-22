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後龍好望角4萬株百合花綻放 造訪賞花搭配無敵海景

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
好望角的原生百合及鐵炮百合已進入花期，迎風搖曳，歡迎民眾造訪賞花。圖／後龍鎮公所提供
好望角的原生百合及鐵炮百合已進入花期，迎風搖曳，歡迎民眾造訪賞花。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮公所近年來在南港里的好望角，廣植原生百合及鐵炮百合達4萬株，時序進入花期，迎風搖曳的百合花，襯托好望角大型風車及視野寬廣海景，美不勝收；公所即將於6月7號舉辦西瓜節、7月12日好望角音樂節，民眾都可以搭配花期順道去觀賞。

後龍鎮公所推動台灣原生種百合復育，前年開始在好望角園區內，栽種8000株台灣原生百合，經過一年栽種試驗，發現原生種百合生長速度緩慢，需要長時間復育栽植；去年起持續栽植原生種百合外，另在園區入口道路兩側，一路延伸到園區停車場、門口，包括停車場間的小型空間，都種上鐵炮百合，加上台灣原生百合，總數達4萬株。

近期鐵炮百合及原生種百合，以及在好望角山腳海濱處的海角樂園內的天人菊都開始陸續綻放。鎮長謝清輝表示，好望角觀海平台及海角樂園都屬於免費開放景點，歡迎民眾造訪賞花。

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